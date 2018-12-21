Вадим Власов: "Запуск автоматизированной системы управления дорожным движением намечен на 2019 год" Общество

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о будущей строительно-ремонтной кампании, первых итогах работы общественных наблюдателей, предстоящем запуске АСОП и других проектах ведомства.

В ходе нашей с вами беседы я бы хотел подвести итоги 2018 года. Первой на ум приходит закупка в лизинг 100 автобусов для "Нижегородпассажиравтотранса", Когда в полном объеме начнется их эксплуатация?

Автобусы пришли, нижегородцы их уже могли видеть. Они начнут работать на линиях с 2019 года, поскольку пока проводится техническое обслуживание транспорта и подготовка водителей. Появление новых автобусов на улицах Нижнего Новгорода укладывается в реформу по повышению качества услуг пассажирского транспорта, которую ведет город, а область ему в этом помогает.

Весь год вы занимались проектом "Безопасные и качественные дороги". Финансирование вроде неплохое: для простого человека сумма в 2 миллиарда рублей и вовсе звучит как нечто масштабное. Впрочем, специалистам отрасли, наверное, хотелось бы большего. Как вы оцениваете объемы финансирования? Все ли удается сделать, и как мы выглядим в рейтинге регионов по ремонту дорог?

Здесь идет хорошая поступательная работа в связке с федеральным центром. Если в прошлом году федерация выделила нам на ремонт дорог 800 миллионов, то в этом – 1,2 миллиарда. Причем и в прошлом, и в этом году на кампанию добавлено по миллиарду из областных средств. Думаю, жители Нижнего Новгорода и прилегающих территорий заметили положительный эффект.

С чем связано увеличение федерального финансирования?

На самом деле, нынешние подходы начали формироваться еще в 2010 году, когда федерация стала выделять серьезные средства на дворовые территории и автодороги. Городам-миллионникам в прошлом и в этом году повезло, а со следующего года повезет еще и всем населенным пунктам, где проживают более 200 тысяч жителей: в Нижегородской области, например, в программу впервые попадет Дзержинск. Вообще у нас в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" до 2024 года расписана очень большая сумма, и здесь мы входим в тройку лидеров по стране. Отмечу также, что ремонтная кампания следующего года затронет не только крупные города, но и все областные дороги в целом.

Экспертное сообщество постоянно говорит о высоких лоббистских возможностях губернатора Глеба Никитина: например, с Минтрансом РФ уже достигнута договоренность о начале работ по строительству автодороги Неклюдово – Золотово. Когда уже наконец мы избавимся от пробок на борском направлении?

Решение Минтранса о строительстве дороги Неклюдово – Золотово, как и обхода Балахны, действительно было принято в июле при активном участии губернатора. По первому проекту мы до конца года заключим контракт, и подрядчик приступит к работе уже в январе.

Какой срок исполнения работ по договору?

Дорога должна быть построена в течение двух лет. Если подрядчик пойдет на опережение сроков – а мы ему в этом поможем – мы будем просить федерацию профинансировать проект быстрее.

Меня заинтересовала идея общественного контроля, которую изначально предложило ваше ведомство. На данный момент проект уже реализован: довольны ли вы работой этих людей, и как они сами оценивают свое участие в этом проекте? Какие реальные результаты вы получили от того, что общественность следила за вами, за транспортниками и дорожниками?

Мы прошли стадию знакомства с общественными контролерами, провели два мероприятия по обеспечению грамотности – чтобы их работа была квалифицированной и подтверждалась удостоверениями от нашего министерства. На сегодняшний день мы уже получили несколько обращений и добились от подрядчиков устранения поводов для нареканий. Перспектива работы с общественными контролерами огромна, но мы не сокращаем дистанцию, чтобы каким-то образом не повлиять на них. В данном случае имеет ценность именно обывательская точка зрения, взгляд на ситуацию простых нижегородцев.

Вы – один из самых "медийных" министров: активно ведете страницу в Facebook, получаете большое число подсказок и вопросов, охотно отвечаете людям. За это вы недавно получили премию "Пробуждение", что лишний раз подчеркивает, насколько важно чиновнику быть открытым. Насколько содержательная связь с людьми, которые хотят что-то улучшить, действительно важна для вашего министерства? Ведь дороги, несомненно, входят в тройку тем, больше всего волнующих нижегородцев.

Я по-прежнему очень внимательно отношусь к жалобам, замечаниям и пожеланиям к работе министерства. Только от них и можно оттолкнуться, потому что, когда все идет без сучка и задоринки, задаешься вопросом: "А правильно ли все идет?". Получая обратную связь, в том числе негативную, мы можем корректировать свою работу. Этим нужно заниматься обязательно.

Заметно, что сейчас в городе ставятся пешеходные ограждения, а на дороги наносится разметка. Кроме того, вы выявили места повышенной аварийности и "оцифровали" дороги, чтобы более точно понимать, какие участки требуют ремонта в первую очередь. Честно говоря, этого в Нижегородской области не делал еще никто. Насколько вы сами довольны своей работой, и чего вам не хватает, чтобы делать больше и быстрее – людей, компетенций, денег?

Все есть. У меня большой опыт работы как с дефицитным бюджетом, так и с профицитным. В первом случае работать даже интереснее: когда ты из минимума возможностей извлекаешь максимум пользы, в этом есть какой-то профессиональный азарт. В нашей сфере не обязательно совершать какие-то большие подвиги: иногда достаточно планомерно делать необходимую работу, в том числе не всегда заметные детали – как то барьерные ограждения или разметка.

Ремонт дорог чаще всего охватывает летний период. Каждый год перекрывается движение, возникают пробки, бизнесмены и дачники становятся недовольны, хотя и понимают, что нужно терпеть. А есть ли какая-то возможность минимизировать неудобства? Например, работать по ночам, как делают в Европе.

Везде делают по-разному. Залог успеха при принятии решения о начале работы – это не принимать решение быстро. Иначе негатива будет больше, чем выверено в результате принятия решения. Недавно мы столкнулись с ситуацией при ремонте моста через Узолу в районе Городца – недостаточно информировали жителей о работе в определенные сроки, и у людей возникли вопросы. В результате дополнительной работы все встало на места.

В некоторых случаях работу нельзя проводить по ночам, где-то приходится строить временные объездные пути. По сути, все это уже пройдено другими, и к этому просто нужно относиться внимательнее, детально все прорабатывать. Показательным в этом году был Мызинский мост, который удалось привести в порядок без особых затруднений.

Нижегородская область, наверное, лет пять шла к внедрению АСКОП, и вдруг в последний год все пошло очень быстро. Действительно ли весь регион готов с 1 января перейти на автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте?

Оператор по внедрению АСКОП проверен и аккредитован министерством. Это тот же оператор, что ведет работу по автоматизированной системе оплаты проезда в Нижнем Новгороде (ООО "СитиКард – прим. ред."). Со всеми муниципальными предприятиями и частными перевозчиками заключены договоры, и сейчас оператор занимается открытием офисов в муниципальных образованиях для приема заявлений и выдачи льготных карт. Льготники – отдельная категория, поэтому мы к ним очень внимательно относимся. С 1 января система будет работать, и главное для нас – распространение карт, а также разъяснение пользователям, где их получить и как ими пользоваться.

Практика показывает, что люди к подобным удобствам быстро привыкают и уже не представляют другой жизни. Мне кажется, что одна из главных задач, помимо строительства дорог и безопасности – это модернизация движения. Наш город весьма необычен, в нем есть "узкие" места. Решать эту проблему можно разными способами – ограничением въезда, созданием платных участков, интеллектуальной работой светофоров, изучением транспортных потоков. Я знаю, что для вас эта тема одна из самых важных, и вы в этом хорошо разбираетесь. Как ведется работа в Нижнем Новгороде, и когда мы уже увидим первые серьезные результаты?

В этом году в Нижнем Новгороде и всех муниципалитетах Нижегородской агломерации (Бор, Дзержинск и Кстово – ред.) была разработана комплексная программа развития транспортной инфраструктуры, которая показала, какие объекты необходимо строить и реконструировать. Главное ноу-хау проекта в том, что дороги были ранжированы исходя из их потребительских свойств – то есть, числа нуждающихся в них жителей и потребности в финансировании на ремонт. Первыми в очереди оказались объекты, которые при существенной потребности относительно недороги по стоимости, и, я думаю, что в ближайшее время мы продолжим эту работу более интенсивно.

На 2019 год также намечен запуск автоматизированной системы управления дорожным движением: в первую очередь, она охватит крупнейшие магистрали, а затем будет работать и на второстепенных улицах. Опыт показывает, что магистральная система – самая эффективная, а сетевая дорабатывается в процессе. В плане организации дорожного движения Нижний Новгород имеет большой потенциал для развития, поэтому данный проект, безусловно, будет одним из приоритетных.