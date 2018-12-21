"Развитие области невозможно без развития города", - Владимир Панов Общество

"Развитие области невозможно без развития города", — заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, комментируя представление Стратегии губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"У нас с Глебом Никитиным общие цели и понимание того, как выстраивать совместную работу, мы вместе должны сделать так, чтобы Нижний Новгород и регион в целом процветали. Мы совместно с губернатором сформировали главное правило — нет отдельно городского и областного бюджетов, нужно работать слаженно, и вскоре все увидят более чем заметные результаты этой работы", - заметил он.

"Все изменения начинаются с того, какой заложен фундамент. Всех нас ждет 800-летие Нижнего Новгорода. Это колоссальный вызов для руководителей города и области. Перед нами стоят важные задачи по благоустройству, для этого нужны современные проекты, которые сделаны профессиональными организациями. В будущем году мы ставим задачу сделать красивый пляж на Гребном канале, решить старые системные проблемы ливневой канализации и очень серьезные транспортные проблемы", - обратил внимание Владимир Панов.

"Вместе с губернатором мы прошли плечом к плечу через множество трудностей и встретили много управленческих и профессиональных вызовов. За это время главным в нашей совместной работе стало понимание, что развитие Нижнего Новгорода невозможно без развития Нижегородской области", — подвел итог он.