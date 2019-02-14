Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана приедет на гастроли в Нижний Новгород Культура и отдых

ТЮЗ

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в марте приедет на гастроли в Нижний Новгород. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Коллектив театра представит на сцене ТЮЗа спектакль "Анна Каренина".

Гастроли состоятся 15 и 16 марта. Для Санкт-Петербургского коллектива спектакли в Нижнем Новгороде состоятся впервые.

Борис Эйфман – народный артист России, лауреат Государственных премий России, кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством", создатель собственной балетной школы, стиля, сочетающего современную и классическую хореографию.

На сцене нижегородского театра юного зрителя 15 и 16 марта театр Бориса Эйфмана представит спектакль "Анна Каренина".

"Анна Каренина" Бориса Эйфмана на музыку П.И.Чайковского - это балетное воплощение русской классической литературы.

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