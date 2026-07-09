Дом Рязанова в Городце внесли в реестр ОКН Культура и отдых

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«Жилой дом Петра Семеновича Рязанова» в Городце включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Об этом говорится в приказу правления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Здание середины — конца XIX века расположено в Городце на улице Маслова, 2.

Одновременно с присвоением статуса ведомство утвердило границы территории объекта и специальный режим ее использования. Он предусматривает проведение работ по сохранению здания и его элементов при наличии согласованного проекта и письменного разрешения уполномоченного органа.

Допускается хозяйственная деятельность, не наносящая вреда памятнику, включая ремонт, реконструкцию и прокладку подземных инженерных коммуникаций при соблюдении требований по обеспечению сохранности.

При этом запрещены снос здания, любые работы, способные причинить ему ущерб, строительство новых капитальных объектов на территории памятника, увеличение объемов существующих построек, а также прокладка инженерных сетей наземным или надземным способом и размещение рекламы, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Использование здания и земельного участка возможно с учетом градостроительных регламентов и установленных требований, если это не ухудшает состояние памятника и не нарушает интересы других лиц.

Ранее сообщалось, что бывшее старообрядческое училище в Городце выставили на торги.