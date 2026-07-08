ВТБ поддержал новую экранизацию романа «Война и мир» режиссёра Сергея Урсуляка

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Режиссёр Сергей Урсуляк начал работу над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого «Война и мир». Это первая отечественная многосерийная экранизация после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука за последние 60 лет. Роли в проекте исполняют Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие. Генеральный спонсор экранизации — банк ВТБ.
«Война и мир» — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков", — прокомментировал режиссёр Сергей Урсуляк.
Для ВТБ участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более 20 лет помогает развивать значимые проекты, в том числе помогая актуализировать русскую классическую литературу.
Главные роли в проекте исполнят:
Никита Волков — князь Андрей Болконский
Мария Золотухина — Наташа Ростова
Никита Языков — Пьер Безухов
Варвара Бочкова — Элен Курагина
Алексей Серебряков — князь Николай Болконский
Михаил Пореченков — граф Илья Ростов
Анна Михалкова — графиня Наталья Ростова
Евгений Кошелев — Анатоль Курагин
Никита Ефремов — Фёдор Долохов
Лика Нифонтова — Анна Друбецкая
Светлана Крючкова — Марья Ахросимова
Сергей Маковецкий — князь Василий Курагин
Александр Яценко — Платон Каратаев
Александр Балуев — Михаил Кутузов
Фёдор Федотов — Николай Ростов
За создание многосерийного фильма также отвечают кинокомпания «Москино», телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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