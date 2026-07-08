Усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье закроется до сентября Культура и отдых

Фото: Александра Туровская

Усадьба Приклонских-Рукавишниковых в селе Подвязье Богородского округа почти на два месяца закроется для посетителей.

Здесь начнется очередной этап реставрационных работ, сообщили в соцсетях музея. С 15 июля попасть на территорию будет нельзя.

Ограничения продлятся до 4 сентября включительно, а уже 5 сентября усадьба снова откроет двери для гостей.

В ближайшие недели специалисты займутся важной частью работ по сохранению архитектурного ансамбля. Закрыть объект решили для обеспечения безопасности посетителей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году планируется отремонтировать дорогу к селу Подвязье.

Сейчас до усадьбы можно доехать через деревню Каликино по грунтовой дороге, которая становится практически непроходимой во время дождей и весенней распутицы.