Усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье закроется до сентября

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Усадьба Приклонских-Рукавишниковых в селе Подвязье Богородского округа почти на два месяца закроется для посетителей.
Здесь начнется очередной этап реставрационных работ, сообщили в соцсетях музея. С 15 июля попасть на территорию будет нельзя.
Ограничения продлятся до 4 сентября включительно, а уже 5 сентября усадьба снова откроет двери для гостей.
В ближайшие недели специалисты займутся важной частью работ по сохранению архитектурного ансамбля. Закрыть объект решили для обеспечения безопасности посетителей.
Ранее сообщалось, что в 2026 году планируется отремонтировать дорогу к селу Подвязье.
Сейчас до усадьбы можно доехать через деревню Каликино по грунтовой дороге, которая становится практически непроходимой во время дождей и весенней распутицы.
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