Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
08 июля 2026 15:39
Инвестор выкупил четыре исторических здания в центре Нижнего Новгорода
08 июля 2026 14:00
ВТБ поддержал новую экранизацию романа «Война и мир» режиссёра Сергея Урсуляка
08 июля 2026 12:53
Усадьба Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье закроется до сентября
08 июля 2026 12:26
Минкульт предложил повысить лимит Пушкинской карты до 7000 рублей
07 июля 2026 13:41
Каникулы на экране: Wink представляет киноафишу июля
06 июля 2026 15:17
Документальный фильм «Дети наши» представят на фестивале «Горький fest»
06 июля 2026 10:50
Охранные зоны для шести ОКН установили в Нижегородской области
04 июля 2026 12:30
Эксклюзив
Как прошло открытие юбилейного кинофестиваля «Горький fest — 2026»
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
03 июля 2026 20:00
Эксклюзив
Красная дорожка кинофестиваля «Горький fest — 2026» прошла в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Инвестор выкупил четыре исторических здания в центре Нижнего Новгорода

08 июля 2026 15:39 Культура и отдых
Инвестор выкупил четыре исторических здания в центре Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В центре Нижнего Новгорода продан лот из четырех исторических зданий, включая выявленный объект культурного наследия «Дом мещанина Я.К. Рыбина». Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем Max-канале.

Речь идет о домах на улице Алексеевской, 37а и в переулке Холодном, 16, 18а и 18/39. Всем объектам более ста лет. Они были выставлены на торги в июне 2026 года КП НО «Регнедвижимость».

Начальная стоимость лота составляла 23,26 млн рублей. В аукционе приняли участие пять компаний. За время торгов было сделано 14 шагов, в результате чего цена выросла почти на 65% — до 38,37 млн рублей. Победителем признано ООО «ОКТАВА».

По словам Полякова, инвестор планирует завершить работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования в течение трех лет.

«Работы по приспособлению ОКН для современного использования инвестор планирует завершить в течение 3 лет. Все четыре объекта могут стать частью комплексного проекта, в том числе — по созданию гостиничной инфраструктуры», — добавил замгубернатора.

Ранее глава региона Глеб Никитин сообщил, что с 2018 года в Нижегородской области отреставрировано более 870 объектов культурного наследия.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
инвесторы ОКН торги
Поделиться:
Новости по теме
06 июля 2026 10:50
Охранные зоны для шести ОКН установили в Нижегородской области
29 июня 2026 10:51
Дом Рукавишникова на Большой Печерской продали инвестору за 69,09 млн рублей
26 июня 2026 11:53
Инвестор приобрел Дом Маклакова в Павлове за 10,9 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных