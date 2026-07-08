Инвестор выкупил четыре исторических здания в центре Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В центре Нижнего Новгорода продан лот из четырех исторических зданий, включая выявленный объект культурного наследия «Дом мещанина Я.К. Рыбина». Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем Max-канале.

Речь идет о домах на улице Алексеевской, 37а и в переулке Холодном, 16, 18а и 18/39. Всем объектам более ста лет. Они были выставлены на торги в июне 2026 года КП НО «Регнедвижимость».

Начальная стоимость лота составляла 23,26 млн рублей. В аукционе приняли участие пять компаний. За время торгов было сделано 14 шагов, в результате чего цена выросла почти на 65% — до 38,37 млн рублей. Победителем признано ООО «ОКТАВА».

По словам Полякова, инвестор планирует завершить работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования в течение трех лет.

«Работы по приспособлению ОКН для современного использования инвестор планирует завершить в течение 3 лет. Все четыре объекта могут стать частью комплексного проекта, в том числе — по созданию гостиничной инфраструктуры», — добавил замгубернатора.

Ранее глава региона Глеб Никитин сообщил, что с 2018 года в Нижегородской области отреставрировано более 870 объектов культурного наследия.