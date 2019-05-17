"Родительский контроль, инициатором которого стал Владимир Панов, стал лучшей практикой", - Александр Заремба Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Член Общественной Палаты Нижнего Новгорода, председатель Общественного совета федерального проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" в Нижегородской области, председатель городского Совета отцов Александр Заремба оценил работу главы города за год.

"Хочу сказать, что все решения, которые были приняты Владимиром Пановым, носили системный характер. В них четко прослеживается диалог с обществом. Нижегородцы вовлечены в решения системных вопросов, которые улучшают жизнь всего города. За год руководства Панова появилось очень много полезных инициатив. Во всех районах города открываются пункты приема вторсырья – это развивает экологическую культуру, а меня, как многодетного отца, беспокоит не только, какими вырастут мои дети, но и будущее внуков. Эковоспитанию способствует и реализация проекта "Зеленый Нижний 2020". В городе восстанавливаются фонтаны, переходит на новый уровень работа по уборке снега, мусора через информационные порталы "АнтиснегНН" и "Наш Нижний". Кроме того, не прекращаются и регулярные встречи с жителями нашего города", - напомнил он.

"Отдельно хотелось бы отметить работу по поддержке социальных проектов, а именно - фестиваль семейных-театров "Вперед за Синей птицей". Владимир Александрович понимает, что развитие и укрепление семейных ценностей – это основа основ. Он поддержал и запустил проект Совета отцов "Родительский контроль", который с марта 2018 года по сегодняшний день провел более 4 тысяч проверок в школьных и дошкольных образовательных учреждениях. Созданные чаты в мессенджерах практически в режиме онлайн решают любой вопрос. На прямой связи с родительской общественностью комбинаты питания, руководство школ, администрация города. В этих чатах помимо проблемных моментов стали появляться пожелания и благодарности представителям комбинатов питания. Этого не было ранее. Родители стали именно участниками и партнерами в решении сложнейшего вопроса, связанного с питанием.

Наш проект получил признание и стал лучшей практикой в РФ на первом Всероссийском форуме отцов в Екатеринбурге, который прошел в феврале 2019 года. Проект признан Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой и успешно тиражируется в 82 регионах нашей страны. Родительское сообщество совместно с участниками проекта было задействовано в написании рекомендаций к новому СанПИНу. В настоящее время в чате и на сайтах "Родительского контроля" замечаний нет - это и есть огромная заслуга мэра", - резюмировал он.

Напомним, 22 мая глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представит депутатам городской Думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году. В своем выступлении он затронет итоги реализации на территории города национальных проектов и госпрограмм, в том числе в сфере образования, социальной политики, развития дорожно-транспортной сети, жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды.