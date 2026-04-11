Политика

Дмитрий Старостин и Эррол Маск возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле

Фото: Максим Герасимов

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин и предприниматель, политический деятель из ЮАР, отец Илона Маска Эррол Маск возложили 10 апреля цветы к мемориалу "Вечный огонь" в Нижегородском кремле. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Дмитрий Старостин отметил, что такие неофициальные визиты имеют особую ценность, поскольку дают возможность для открытого общения, обмена мнениями и опытом. По его словам, для региона, который считается одним из самых гостеприимных в стране, было важно и приятно видеть теплое отношение Эррола Маска к Нижегородской области, ее истории и культуре.

"Подобные встречи способствуют укреплению международной узнаваемости региона и привлекают внимание людей. Ждем в Нижнем Новгороде новых
гостей и потенциальных партнеров", - добавил Дмитрий Старостин.

В рамках программы пребывания Эррол Маск посетил ИТ-кампус "НЕЙМАРК". Ему представили инфраструктуру коливингов и современные условия, созданные для работы технологических команд. Кроме того, он встретился с учеными региона. В ней также приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева и министр науки и высшего образования Виктор Анисимов. Обсуждались перспективные направления сотрудничества с Университетом "НЕЙМАРК" в научной сфере, возможность создания совместных лабораторий, а также актуальные вопросы развития научной мысли, включая исследования темной энергии и гравитации.

Также Эррол Маск пообщался с иностранными гражданами, переехавшими в Нижегородскую область при поддержке Агентства "ОКА". В настоящее время в регион уже прибыли более 100 человек, еще около 1 200 заявок находятся на рассмотрении.

Директора агентства Якоб Пиннекер подчеркнул, что особенно важно, когда иностранцы, выбравшие Россию для жизни, делятся своими впечатлениями и рассказывают о возможностях, которые страна предоставляет тем, кто проявляет к ней интерес.

По итогам визита Эррол Маск заявил, что впечатлен Нижним Новгородом и видит несколько перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества.

Ранее на встрече с журналистами, Эррол Маска высказал мнение, что Tesla могла бы построить завод в Нижегородской области, а также назвал чепухой санкции против России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

