Порядок наказания чиновников за коррупцию обновили в Нижнем Новгороде Политика

Администрация Нижнего Новгорода обновила порядок привлечения муниципальных служащих к ответственности за коррупционные правонарушения. Постановление опубликован на официальном сайте мэрии.

Согласно утвержденным правилам, муниципальный служащий может быть освобожден от ответственности, если нарушение признано следствием обстоятельств, не зависящих от него. Такое решение принимается в соответствии с положениями федерального законодательства о противодействии коррупции.

В случаях, предусмотренных федеральным законом о муниципальной службе, служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия.

Основанием для применения дисциплинарных мер могут стать доклад по итогам проверки, рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, материалы подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, письменные объяснения самого служащего, а также иные документы.

Прежде чем принять решение об увольнении, чиновнику, уличенному в коррупционном нарушении, предоставят два рабочих дня для подготовки письменного объяснения. Дисциплинарное взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о правонарушении.

Сведения об увольнении в связи с утратой доверия будут включаться в специальный реестр.

Муниципальный служащий имеет право обжаловать наложенное взыскание в порядке, предусмотренном законодательством.

Напомним, ранее были установлены предельные суммы, которые чиновники могут тратить на товары для служебных нужд.