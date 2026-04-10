Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Порядок наказания чиновников за коррупцию обновили в Нижнем Новгороде

10 апреля 2026 17:13
Администрация Нижнего Новгорода обновила порядок привлечения муниципальных служащих к ответственности за коррупционные правонарушения. Постановление опубликован на официальном сайте мэрии.

Согласно утвержденным правилам, муниципальный служащий может быть освобожден от ответственности, если нарушение признано следствием обстоятельств, не зависящих от него. Такое решение принимается в соответствии с положениями федерального законодательства о противодействии коррупции.

В случаях, предусмотренных федеральным законом о муниципальной службе, служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия.

Основанием для применения дисциплинарных мер могут стать доклад по итогам проверки, рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, материалы подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, письменные объяснения самого служащего, а также иные документы.

Прежде чем принять решение об увольнении, чиновнику, уличенному в коррупционном нарушении, предоставят два рабочих дня для подготовки письменного объяснения. Дисциплинарное взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о правонарушении.

Сведения об увольнении в связи с утратой доверия будут включаться в специальный реестр.

Муниципальный служащий имеет право обжаловать наложенное взыскание в порядке, предусмотренном законодательством.

При этом ответственность не наступает, если несоблюдение антикоррупционных требований произошло по независящим от служащего причинам.

Напомним, ранее были установлены предельные суммы, которые чиновники могут тратить на товары для служебных нужд. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Коррупция
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных