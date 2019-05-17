Нижегородский водоканал начал прием заявок через МФЦ Общество

Нижегородский водоканал начал прием заявок через многофункциональный центр "Мои документы". Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Теперь собственники нежилых помещений и управляющие компании могут обратиться в "Водоканал" с заявкой на заключение договоров холодного водоснабжения и водоотведения, на ввод в эксплуатацию прибора учета в нежилом помещении многоквартирного дома, на допуск узла учета в эксплуатацию на объект через МФЦ. Это сделано в целях улучшения качества обслуживания и повышения клиентоориентированности.

Напомним, многофункциональные центры "Мои документы" расположены в каждом районе Нижнего Новгорода и находятся по адресам: ул. Славянская, 25; ул. Краснодонцев, 1; Московское шоссе, 12 (ТРЦ "Рио"); ул. Перекопская,1; ул. Березовская, 96; пр. Гагарина, 228 (ТЦ "Перекресток"); ул. Коминтерна, 137; ул. Родионова, 165 к. 13 (ТЦ "Ганза").

Отделения работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00; в субботу с 10:00 до 15:00; воскресение - выходной.

Напомним также, Нижегородский водоканал проводит обслуживание абонентов по адресам: ул. Политбойцов, 21а и ул. Керченская, 15а, а также по телефону (831) 233-99-99.