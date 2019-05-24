Дзержинск направит дополнительные доходы бюджета на социальную сферу Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Думы Дзержинска внесли изменения в бюджет города на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Доходы и расходы бюджета на 2019 соразмерно увеличены на 9,7 млн рублей. С учетом изменений теперь доходы составляют 5,3 млрд рублей, расходы — 5,4 млрд рублей. Рост обеспечен в основном за счет увеличения суммы земельного налога на 9,5 млн рублей.

Дефицит остался на предыдущем уровне — 127,4 млн рублей.



Расходы направлены на программы, касающиеся сфер образования, молодежной политики, культуры, благоустройство, развитие инженерной и социальной инфраструктуры города.

В частности, 4 млн рублей будет дополнительно направлено на техническое и аварийно-ремонтное обслуживание внутренних сетей учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.



Финансирование в размере 500 тысяч рублей будет выделено на развитие Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" - в том числе, приобретение летней формы, военно-патриотические мероприятия.

Для устройства основания спортивной площадки на стадионе "Пионер" направлено 398,3 тысячи рублей. В последующем здесь планируется установить комплект спортивного оборудования за счет федерального бюджета.

Еще 600 тысяч рублей выделено на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дзержинского кукольного театра.

"Здание театра кукол построено по проекту Кусакина и включено в реестр объектов культурного наследия региона. Эта постройка 1948 года и уже ветшает, поэтому нужен капитальный ремонт. Сейчас сделан первый шаг - начато выделение средств на составление проектно-сметной документации. В этом нам помогает регион, который тоже выделяет существенную сумму", - сказал председатель городской Думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов.

За счет средств областного бюджета планируется выделение субсидии на эти цели в сумме 5,5 млн рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета в итоге составит 1,4 млн рублей.

Кроме того, в результате перераспределения средств внутри бюджетных статей 350 тысяч рублей будет направлено на устройство скейт – парка около ФОК "Ока".

В бюджет 2020 года также внесены изменения – более 6 млн рублей за счет дефицита зарезервированы на проектно-изыскательские работы для строительства подъездной автомобильной дороги к новому зданию школы №2.

В бюджетах 2020 и 2021 годов предусмотрена областная субсидия на обновление парка подвижного состава МУП "Экспресс" и заложено софинансирование городского бюджета.

Ежегодные суммы, соответственно, составят 87,6 млн рублей и 884,8 тысяч рублей.