Нижегородские власти объяснили причины временных перебоев с бензином на АЗС Экономика

Фото: Максим Герасимов

Запасы топлива на нефтебазах в Нижегородской области остаются достаточными, а перебои с бензином носят исключительно временный характер. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Ситуацию усугубляют логистические сложности при доставке топлива с нефтебаз. Они связаны в том числе с временными ограничениями на отпуск горючего во время объявления атак БПЛА, а также с увеличением объемов отгрузки в другие регионы России. Кроме того, отмечается рост числа потребителей из соседних субъектов.

«Возникающие перебои вызваны ажиотажным спросом, который в последнее время вырос на 150%, и как следствие быстрым опорожнением топливохранилищ заправочных станций, — отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что сетевые заправки крупнейших игроков, таких как «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Тебойл», функционируют в обычном режиме. Ценники на их колонках остаются стабильными. Более того, компания «Лукойл» уже нарастила парк бензовозов, чтобы ускорить пополнение резервуаров.

Ограничения на отпуск топлива сохраняются на отдельных заправках в 11 муниципальных образованиях, где нет станций вертикально-интегрированных компаний. Это связано с повышенным спросом, нарушением логистических цепочек и ростом закупочных цен у ряда поставщиков.

С 19 июня зафиксированы случаи завышения цен на АЗС, работающих по франшизе. Их владельцы устанавливают стоимость самостоятельно, ориентируясь на рыночные условия и цену закупки у трейдеров. Для стабилизации ситуации власти обеспечили возможность заключения независимыми заправками прямых договоров с крупным нефтетрейдером на поставку бензина.

Кроме того, для стабилизации ситуации в регионе организован ежедневный мониторинг наличия топлива как на нефтебазах, так и на АЗС. Дважды в неделю проходят заседания регионального штаба по обеспечению области нефтепродуктами.

Ранее нижегородцам объяснили, почему цена на один и тот же бензин различается на АЗС.