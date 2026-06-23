ФАС усилила контроль за продажей топлива аграриям в ПФО

Федеральная антимонопольная служба поручила 16 территориальным управлениям усилить контроль за реализацией топлива для сельхозпроизводителей.
Речь идет о регионах Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.
УФАС должны следить за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте. Контроль будет распространяться в том числе на поставки с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций.
Особое внимание поручено уделить обеспечению топливом аграриев в период сезонных полевых работ.
В случае выявления признаков нарушений территориальным органам рекомендовано оперативно принимать меры антимонопольного реагирования.
Кроме того, антимонопольные службы совместно с региональными властями должны сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий и определить объемы потребления топлива каждым из них.
Ранее ФАС начала взаимодействовать с цифровыми площадками, чтобы ограничить спекулятивную перепродажу бензина. Так, «Авито» удаляют объявления о перепродаже топлива, а на маркетплейсах Ozon и Wildberries такие предложения блокируют еще на этапе модерации.
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