ФАС усилила контроль за продажей топлива аграриям в ПФО Экономика

Федеральная антимонопольная служба поручила 16 территориальным управлениям усилить контроль за реализацией топлива для сельхозпроизводителей.

Речь идет о регионах Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.

УФАС должны следить за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте. Контроль будет распространяться в том числе на поставки с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций.

Особое внимание поручено уделить обеспечению топливом аграриев в период сезонных полевых работ.

В случае выявления признаков нарушений территориальным органам рекомендовано оперативно принимать меры антимонопольного реагирования.

Кроме того, антимонопольные службы совместно с региональными властями должны сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий и определить объемы потребления топлива каждым из них.

Ранее ФАС начала взаимодействовать с цифровыми площадками, чтобы ограничить спекулятивную перепродажу бензина. Так, «Авито» удаляют объявления о перепродаже топлива, а на маркетплейсах Ozon и Wildberries такие предложения блокируют еще на этапе модерации.