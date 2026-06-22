Памятник конструктивизма восстановят в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Полина Зубова

Сбер поддержит проекты по сохранению культурного наследия России. По программе льготного кредитования инвесторов ОКН, оператором которой является Институт развития в жилищной сфере ДОМ. РФ, банк запустил финансирование в размере 1,7 млрд рублей на восстановление памятника конструктивизма в Нижнем Новгороде — «Дома чекиста» на Малой Покровской улице.

Михаил Чачин, вице-президент-директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка:

«Такие проекты возвращают людям часть истории, дают возможность жить в уникальном пространстве с особой атмосферой. Для города это — новые точки притяжения, для жителей — комфортная и вдохновляющая среда, новые возможности для досуга, общения и развития. А для бизнеса — пример того, как инвестиции в сохранение культурного наследия становятся вкладом в будущее. Мы рады поддерживать программы и проекты, в основе которых — интересы и благополучие человека».

Светлана Некрасова, управляющий директор ПАО ДОМ. РФ:

«Сегодня уже в 14 регионах нашей страны идёт восстановление исторических памятников с применением льготных кредитных средств. Для нас как оператора этой программы очень важно, что в её работу активно подключаются ключевые участники финансового рынка, помогая возвращать в современную жизнь регионов знаковые объекты. ДОМ. РФ со своей стороны продолжает развивать финансовые инструменты поддержки инвесторов, работать над сокращением инвестиционно-строительного цикла и устранять избыточные административные барьеры, чтобы работа с объектами культурного наследия привлекала больше участников».

Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области:

«В Нижегородской области сохранению памятников архитектуры уделяется особое внимание. Мы привлекаем к этой работе большой круг партнеров и инвесторов, которым небезразличен регион и его культурное наследие. Всего через месяц после подписания с нами соглашения на конференции „ЦИПР“ Сбер запускает льготное финансирование для восстановления первого ОКН. Это объект в самом центре Нижнего Новгорода, приведения его в порядок жители ждут несколько десятилетий. Благодарен коллегам за вовлеченность и ответственный подход!».

После восстановления здание станет частью нового жилого комплекса «Легенда» — его начали строить в 2024 году.

Напомним, на ЦИПР-2026 (12+) Сбер и Нижегородская область договорились о сохранении объектов культурного наследия. Сотрудничество предусматривает предоставление финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты по сохранению объектов культурного наследия на территории Нижегородской области.