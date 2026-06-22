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Производство мяса в Нижегородской области выросло на 11%

22 июня 2026 17:22 Экономика
Производство мяса в Нижегородской области выросло на 11%

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области сохраняется положительная динамика в животноводстве. По итогам января-мая 2026 года сельхозорганизации региона увеличили выпуск основной продукции, сообщили в пресс-службе Нижегородстата.

За пять месяцев хозяйства произвели 89 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.

Основную часть в общем объеме мяса занимает птица — 45%. Почти столько же приходится на свинину — 44%, еще 10% составляет крупный рогатый скот.

Растут и показатели в молочном направлении. С начала года в регионе надоили 261 тысячу тонн молока — это на 2% больше по сравнению с январем — маем 2025 года.

Средний надой на одну корову достиг 3682 килограммов. По сравнению с прошлым годом прибавка составила 91 килограмм.

Увеличилось и производство яиц. За пять месяцев получено 533 миллиона штук — это на 10% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области началась заготовка кормов на зиму.

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Теги:
АПК Нижегородстат Сельское хозяйство
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