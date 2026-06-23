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5 млн рублей направят на текущий ремонт ворот шлюза на Городецком гидроузле

23 июня 2026 08:00 Экономика
5 млн рублей направят на текущий ремонт ворот шлюза на городецком гидроузле

Фото: Александр Воложанин

На проведение текущего ремонта верхних рабочих ворот нижнего гидроузла выделили более 5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Городецкий район гидротехнических сооружений и судоходства — филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Работы профинансируют за счет собственных средств организации.

Подрядчику предстоит выполнить антикоррозионную защиту металлоконструкций ворот. В перечень работ входят устройство и разборка строительных лесов, пескоструйная очистка поверхности, обеспыливание, обезжиривание и последующая окраска металла эпоксидной эмалью. Также предусмотрена экспертиза сметной документации.

Заявки на участие в закупке принимаются до 30 июня 2026 года, итоги подведут 1 июля. Контракт будет действовать с момента заключения до 17 сентября 2026 года.

Отметим, что в настоящее время продолжается модернизация Городецкого гидроузла. По данным на конец апреля, готовность проекта достигла 75%. Работы ведутся без остановки судоходства. Ожидается, что после завершения реконструкции пропускная способность гидроузла вырастет с 3,6 млн до 20 млн тонн грузов в год. Проект стартовал в мае 2023 года, его стоимость составляет 21 млрд рублей. Полностью завершить модернизацию планируется к декабрю 2027 года.

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Теги:
Гидросооружения Городецкий район Ремонтные работы
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