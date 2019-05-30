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Дмитрий Колыванов: "Именно работа "в поле" является основной для депутата"

05 июня 2019 10:13  [129] Общество

Фото: Анастасия Макарычева

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области рассказал Руслану Станчеву в проекте "Герои Волги" о развитии детско-юношеского спорта, проекте "Здоровое будущее", овощах с грядки и фаст-фуде.

- Вы почти три года депутат Заксобрания региона, за это время что удалось решить, а что не получилось?

-  Хочется сказать, что работа депутата не легкая. В мой округ №12 входят Павловский и Вачский районы Нижегородской области, именно их я и представляю в региональном парламенте. Но это не говорит о том, что я не принимаю участие в тех проектах, и той работе, которая ведется ежедневно в Заксобрании.

- Работа депутата для большинства людей не столько законы, сколько решение проблем избирателей. У вас большой округ, больше 120 тысяч человек, со всеми же не поговоришь?

- На самом деле, я достаточно много провожу времени в своем округе. Именно работа "в поле" является основной для депутата.

- Какие основные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь? Какие наиболее острые вопросы, что удается решить быстро, что требует системных решений?

- Отвечая на этот вопрос, хочется откатиться назад в 2016 – 2017 годы. Первая проблема, с которой я столкнулся это пуск школы №10 в городе Павлово. Нам с коллегами удалось довести этот проект до завершения. И в Павлово в 2018 году открылась современная школа, по уровню и оснащённости которой на тот момент не было в регионе. Кроме того, удалось внести ряд поправок, которые были направлены на улучшение инфраструктуры города Ворсма. И благодаря обеспечению инфраструктурой эти земельные участки будут безвозмездно отданы многодетным семьям под строительство.

Кроме того, важная составляющая в работе депутата – прием граждан. За прошедшее время поступило более 200 обращений граждан. Закрыты почти все. Не преувеличиваю ни сколько. Вы же понимаете, что обращения бывают разные. От простых – просьба финансовой помощи, до сложных и системных над которыми ведется работа.

- Приходит на прием человек, рассказывает, что где-то не почищена дорога, где-то не вывезен мусор, где-то из-за лужи дети не могут дойти до школы…Если это все проводить через бюрократическую систем и бюджеты, можно годами ждать решения. Проще, на мой взгляд, сделать самому. Это правильно, но не по закону. Вы как обычно поступаете: правильно или по закону?  

- Приходится поступать и "красиво" и по закону. Любая работа депутат на округе – "правильная". Как она трактуется жителями – вопрос другой. И если мы говорим о сложностях бюджетирования или административных проволочек, то на самом деле, плотная работа с администрациями районов позволяет решать проблемы быстро. Это не говорит о том, что администрация не знает какие у них в районах проблемы. У нас любимое высказывание о том, что глава района узнает о своих проблемах во время "прямой линии" с Президентом РФ. Это не так. Но когда ты подключаешься к решению проблем жителей округа, тогда получается какие-то моменты усилить, какие-то подсказать, в какие-то самому включиться. В этом случае получается гораздо быстрее.

- Мне кажется, что эффективность депутатского корпуса зависит не только от "моторности", энергии и вовлеченности человека. Это важно. Мы же понимаем, что не все депутаты у нас шли в представительные органы власти, чтобы беспокоиться и решать проблемы людей. Так бывает, это не только касается Нижегородской области. Эффективность депутата зависит и от уровня его компетенций, опыта работы и связей. В том числе и личных. У вас как? Сколько в вашей "телефонной книжке" людей, чтобы быстро решить проблему?

- Тут нужно еще сказать, что за время, когда я являюсь депутатом, поменялось руководство региона. На сегодняшний момент глава региона Глеб Никитин выстроил так работу с депутатским корпусом, что мы вовлечены и у нас есть контакты с профильными министрами, которые отвечают за ряд вопросов: ЖКХ, дорог, медицины и образования.

- Эффективно построена система?

- Считаю, что да. Она еще набирает обороты. Потому что дать оценку на сегодняшний момент и сказать, что сейчас хорошо, а вчера было плохо – не правильно. Любая система эффективная, когда ей занимаются. И как происходит сейчас в аппарате правительства Нижегородской области, говорит о том, что мы выходим на другие уровни, более мобильно и технократично, но в первую очередь – нас слышат. Слышат о том, что мы доносим с округом "с полей" информацию и реализуют на нее.

- В НРО партии "Единая Россия" вы курируете проект "Здоровое будущее". Какие задачи решает этот проект и что в планах? Что уже сделано? 

- Это федеральный партийный проект, который формирует здоровый образ жизни детей. Это проводится не только через занятие спортом и физкультурой, но и через здоровое питание в том числе. Как раз вовлеченность в проект и возможность взаимодействия с минспорта, минсоцполитики, минздравом и минобразования, позволяет этот проект наполнять теми мероприятиями, которые полезны были бы всецело школьникам. Например, благодаря лекторам ПИМУ проводим ряд мероприятий в школах Нижегородской области, где ученики старших классах узнают ответы те на вопросы, о чем не могут поговорить с учителями. Интересен отклик не только учителей школ, но и родителей. Они видят, что детьми занимаются, объясняя сложные вещи. Это помогает формировать мировоззрение детей, которые выходят в мир с пониманием того, что их ждет.

- Вы сказали о правильном питании и как это важно. Есть еще тема поставки питания в школы и его качество. За этим следит "Единая Россия"?

- Стараемся. Но направленность проекта "Здоровое будущее" в другом. Не контроль качества, а рассказ о пользе правильного питания, что хорошо, что плохо. Фаст-фуд – плохо, а овощи с грядки – хорошо.

- Если говорить о здравоохранении, мы договоримся до грустного. Очень много объектов этой сферы находятся в тревожном состоянии. Но есть системные решения. Есть Нацпроект "Здоровье" – это перезагрузка всей экономики, триллионы рублей, которые будут вкладывать в развитие этой сферы. Нижегородская область одна из лидеров в реализации этого проекта. Вопрос контроля за эффективностью этих трат работа, в том числе, и депутатов. Как здесь настроена эта работа?

- Хочу внести корректировку. К вопросу обеспечения больниц оборудованием и медикаментами, мы сейчас вернемся, но хочется обратить внимание на кадровый потенциал под это оборудование, которое будет поставлено в рамках этой программы в регион. Мы с коллегами не раз обсуждали возможность возвращения выпускников вузов для работы в село: в больницы и ФАПы.

Можно обеспечить больницу оборудованием и лекарствами, но если нет врача, это будет бесхозяйственно. Сейчас работает ряд программ, благодаря которым молодые специалисты возвращаются в сельские больницы. Молодые врачи при возвращении в село получают почти 1 млн рублей. Здесь дело не только в деньгах. Предоставляется муниципалитетом еще жилье.

Обеспечение оборудованием больниц всегда держится на контроле и всегда его приобретение проверяется КСП. Я хотел бы заострить внимание на кадровом резерве, который нам необходим для наших больниц и профессиональность подготовки этих кадров. Школа у нас хорошая, работаем с ПИМУ.

- По вашим ощущениям специалисты на село будут возвращаться, на свою малую родину?   

- Это не обязательно будет их Родина, это может быть любой другой район Нижегородской области. Я вижу те шаги, которые делает минздрав. Хочется отметить и блок заместителя губернатора региона Андрея Гнеушева, который как раз и курирует этот фронт работ. Он погружен в проблематику, выходец из министерства социальной политики.  Уверен, что специалисты будут возвращаться в сельские больницы, есть программы, средства выделяются.

Не так давно провели мониторинг обеспечения лекарствами больниц Борского и Богородского районов. Я видел молодых специалистов, которые довольны и работают.

- Есть еще одна тема, которая вызывала обеспокоенность. Это детская хоккейная команда "Торпедо", точнее ситуация вокруг ДЮСШ. Там были сложности с финансированием, непонятно было на чьем она балансе. Знаю, вы этим вопросом занимались. Есть проблема на сегодня подготовки спортсменов с нижегородскими корнями. У нас на скамейке запасных нижегородцев мало. На что надеетесь и как решаете этот вопрос?

- Мы не касаемся команды "Торпедо". Тему детско-юношеской школы "Торпедо" я давно обсуждаю. Приятно, что в свое время губернатор Глеб Никитин поддержал идею выведение школы в отдельный бюджет из под "Торпедо". Это давно пора. Мы будем видеть прямые расходы, и как тратятся деньги.

Самое главное благодаря этим действиям нам удастся восстановить всю систему детско-юношеского спорта, так называемую "Золотую шайбу". Это была уникальная сетка, которая с улиц привлекала детей в спорт. Максимальная вовлеченность детей с улицы, возврат этой системы и ее селекция. Только тогда мы будем видеть на скамейках запасных основной команды наших нижегородцев.

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