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Культура и отдых

Александр Фирстов: "Горький LIVE радиоверсия" - это событийный юмор и новости, касающиеся нижегородцев

05 июня 2019 13:41  [116] Культура и отдых
Александр Фирстов

Александр Фирстов

Последняя неделя весны подарила нижегородцам не только прекрасную летнюю погоду, но и новое утреннее радиошоу. Его можно услышать на частоте 103,4 фм, на радио Рандеву, по вторникам и пятницам с 8 до 10 утра. Программа носит название уже хорошо знакомого нижегородцам юмористического шоу "Горький LIVE", которое несколько раз с успехом прошло в Нижнем Ногороде.

Подробности мы решили узнать у продюсера шоу Александра Фирстова.

- Александр, у вас в эфире звучит слоган "единственное нижегородское утреннее шоу"? Вы не преувеличиваете?

- Нет, это действительно так. Несмотря на то, что в Нижнем более 30 радиостанций, почти все они ретранслируют московский сигнал, и соответственно федеральный эфир. А поскольку утро это прайм тайм на радио, то никто московские шоу перекрывать местным ведущим не даст. Это время есть только у полностью местных станций. И главное из них, конечно, легендарное "Радио Рандеву". Здесь мы и получили возможность встречать утро вместе с любимым городом!

- Шоу называется "Горький LIVE радиоверсия". То есть вы перенесли свое сценическое шоу на радио?

- Не совсем так. Название говорит в первую очередь о том, что над программой работает та же команда, что и над шоу. И авторы, и ведущие. А наполнение конечно разное, это требования формата. Да и на сцене у нас много визуального юмора, на радио его не покажешь. Здесь юмор событийный, актуальный, мы много говорим о новостях, которые касаются нижегородцев и это не только местная повестка. Мы принципиально не говорим о политике, потому что разговор будет не такой легкий, это другой жанр. А вот улицы, достопримечательности, взаимоотношения, вообще повседневная городская жизнь – это неисчерпаемый источник не только для шуток, но и для познания. Кстати, одна из наших любимых рубрик так и называется "Нижегородская жиза"

- А где интереснее работать, на сцене или в радиостудии?

- Везде свои особенности. Но у нас команда состоит из универсальных ведущих, которые и в эфире, и на сцене проработали минимум лет по 10, поэтому чувствуем себя комфортно на обеих площадках. На сцене ты видишь глаза зрителей, слышишь смех и аплодисменты, получаешь отдачу; но радио позволяет обратиться персонально к каждому, стать для него чем-то личным, это тоже очень важно. Ну и к тому же прямой эфир – больше импровизация, и это всегда бодрит.

- Когда мы увидим новое сценическое шоу?

- Лето это замечательная пора, но не для шоу-бизнеса. Любой продюсер знает, что людей никогда не заманишь в темный зал, если есть возможность поехать на природу. Да и отпуска у всех. Поэтому следующее шоу "Горький LIVE" мы планируем на сентябрь, так сказать в бархатный сезон. Это и будет рабочим названием. Как всегда, будет весело и про Нижний! Приходите, следите за рекламой. Ну и включайте радио Рандеву по утрам, чтобы не расставаться с нами надолго!

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