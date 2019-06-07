Нижегородский Роспотребнадзор объяснил, как правильно ходить на пикник Общество

Фото: с сайта restorating.ru

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области составило памятку, как правильно ходить на пикник, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить свое здоровье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Нижегородской области установилась жаркая погода. В связи с этим продукты быстро портятся. Перенос и хранение продуктов обязательно должен осуществляться в сумке-холодильнике. Молочные продукты копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом лучше оставить дома, поскольку они служит питательной средой для болезнетворных микробов.

Также Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.

Для приготовления блюд важно использовать разные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски) для сырых продуктов и готовой пищи. Нужно следить, чтобы соки от мяса, курицы, рыбы и любых других сырых продуктов не загрязнили готовую еду (например, салаты, фрукты и овощи).

Вся еда – до, во время и после самого приема пищи - должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов. Обязательно закройте пищу в пластиковые контейнеры с плотной крышкой или заверните в пищевую плёнку.

При жарке мяса на огне рекомендуется использовать нежирное мясо. Нежирная говядина является хорошим источником железа и других пищевых компонентов, и не содержит большого количества жира. Используйте для жарки готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для еды - одноразовую посуду и столовые приборы.

Осуществляйте жарку шашлыка непосредственно перед употреблением. Для уверенности в безопасности шашлыка обильно сдобрите мясо специями. Обеззараживающими свойствами обладают красный и чёрный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица.

Постоянно соблюдайте правила личной гигиены, всегда мойте руки перед приготовлением и перед приемом пищи, желательно с мылом. При этом мыть руки, овощи и фрукты, а также посуду можно только бутилированной водой или кипяченой водой.

При пребывании за городом не стоит забывать и о способах профилактики против клещевых инфекций. Активность клещей на территории России длится в период с апреля по октябрь. Клещи сидят в траве, поэтому выбирайте одежду, закрывающую ноги и руки. Кроме того, перед тем, как отправиться на пикник, позаботьтесь о приобретении противоклещевых аэрозолей.

Кроме того, особое внимание необходимо уделять осмотрам. Во время пребывания на природе необходимо осматривать себя и детей каждые 15-20 минут. Особо тщательный осмотр необходимо производить перед заходом в дом. Клещи могут быть не только на Вас, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах (или других сорванных растениях).

Ранее сообщалось, что мониторинг случаев нападения клещей начался в Нижегородской области.