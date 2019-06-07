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Общество

Денис Москвин поздравил Вадский район Нижегородской области с 90-летием

10 июня 2019 13:35  [901] Общество

Фото: Единая Россия

Депутат Государственной думы, секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию Вадского района Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО партии.

Во время выступления депутат отметил, что для него район занимает особое место в жизни и подчеркнул, что всегда с особым чувством приезжает на Вад, свою малую Родину.

"Я помню, как мальчишкой бегал здесь вдоль реки Пьяна, купался и рыбачил в знаменитом по всей стране карстовом озере. Здесь до сих пор живут мои родственники, я рад каждому приезду в Вадский район", - рассказал Денис Москвин.

Во время своего выступления депутат отметил ряд проблем, которые удалось решить за последнее время.

"Для меня очень важно поддерживать связь с жителями, совместно мы смогли сделать многое за последнее время. В первую очередь вспоминается переселение жителей из эвакуированного дома в селе Умань. Совсем недавно отстояли центральную районную больницу, которая продолжает работать в привычном для жителей режиме. Совсем скоро появится новый детский сад с ясельной группой. В ближайшее время в новое здание переедет дом-интернат для престарелых и инвалидов, который планировалось ликвидировать, но нам удалось добиться его расширения", – заявил Денис Москвин. 

"Впереди у нас большие планы – это реализация нацпроектов, госпрограммы комплексного развития сельских территорий, благоустройство района. Но основная задача сейчас – проработать вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Ваду. Сегодня есть все основания полагать, что на его строительство будут выделены федеральные средства", - добавил он.

В ходе мероприятия депутат Госдумы вручил благодарственные письма за особый вклад в развитие Вадского района и пообщался с жителями. 

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