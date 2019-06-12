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Общество

Инна Ванькина: "Я научу людей грамотно жаловаться и буду контролировать исполнение их жалоб в режиме онлайн"

17 июня 2019 09:36  [133] Общество

Фото: Анастасия Макарычева

Директор Государственного Нижегородского цирка им. М. Назаровой рассказал Руслану Станчеву в проекте "Герои Волги" о праймериз, встречах с избирателями, ценах на билеты в цирк и любви к животным.

- Хочется начать разговор о праймериз "Единой России", в котором вы участвовали. Вы победили в них. Какие ощущения?

- После праймериз мое мироощущение поменялось. И поменялось оно в очень конструктивную сторону. Предварительное голосование показало мне, как высока конкуренция, и в первую очередь внутри партии.

Замечательно, что "Единая Россия" сейчас взяла вектор на обновление, и люди, который сейчас там появляются, были далеки от разных историй и прошлых сценариев, они и сейчас от них далеки. Это уважаемые люди в городе, молодежь, возраст до 40 лет, и те, кто не равнодушен к проблемам города, к ситуации в городе и очень хотят изменить Нижний Новгород в лучшую сторону.

- Тем не менее, вы пробели много встреч с жителями округа. Те проблемы, маленькие и большие, которые характерны не только для Канавина, типичны. Основные проблемы это: здравоохранение, благоустройство? За что люди переживают и что просят от вас?

- В первую очередь – это быт. Чистота и красота подъездов и дворовых территорий, удобство дворов. Это коммунальные вопросы. Много вопросов связаны с качеством горячей воды, которая далеко от идеала.

- Понимаю, что у вас нет быстрого решения. Вы формируете этот список, некую "стену плача". Чтобы решить эти проблемы, что нужно сделать?

- Мы находимся с вами в правовом поле. И в нем я неплохо развираюсь. Работая в Канавинском районе, я хорошо взаимодействую с ответственными лицами, с чиновниками. Я их знаю поименно, знаю номера телефонов, находимся в постоянном взаимодействии по работе цирка. Поэтому, думаю, что к моим ежедневным коммуникациям, связанным с цирковой деятельностью, совершенно замечательно может добавиться история о горячей воде на улице Есенина, 27.

- В конечно итоге ежедневный прозвон "сильных мира сего" приведет к конфигурации, что, увидев вызов с вашего телефона, они поймут, что лучше решить проблему на ее округе...

- Но есть еще сценарий. Очень правильно и грамотно поступают люди, которые оформляют заявку на сайте компании. Грамотно оформленная заявка – уже 50% успеха. Чиновник не имеет право не ответить, не принять меры и проигнорировать. Я думаю, что имея опыт в этом, я научу людей грамотно жаловаться и буду контролировать исполнение их жалоб в режиме онлайн.

- Нижегородский цирк – это большое государственное предприятие. Это филиал Российской государственной цирковой компании. Здесь стоит вас похвалить. В рейтинге российских цирков вы делите 1-2 места с Екатеринбургом. Нам есть чем гордиться. В мире сейчас начинает формироваться позиция о том, что цирк – это пережитки прошлого, учим детей смеяться над тем, как из-под "палки" животные показывают трюки. Но если посмотреть на историю цирка – это искусство, спорт высоких достижений. Как вы относитесь к этому?

-  Было бы хуже, если бы эта дискуссия не велась. Меня всегда интересует другое, кто ведет ее. Кто эти люди? Если мы внимательно посмотрим на "защитников животных" то заметим, что в основном это люди, которые к животным имеют опосредованное отношение. Тогда возникает вопрос: почему вы так активно защищаете животных, кто стоит за вами, какие вопросы вы решаете и чьи интересы отстаиваете?

Не будем лукавить, что наш традиционный русский цирк – всегда был с животными. Это наша генетическая особенность. И контакт между человеком и животным он естественен. У меня есть домашние животные. И, ежедневно наблюдая контакт дрессировщиков и животных со стороны, могу сказать, что это любовь и ежесекундная забота. Порой дрессировщики о своих животных заботятся лучше, чем о детях. Фанаты, которые преданы своему делу. А правозащитники пусть придут к нам и посмотрят, нам нечего скрывать.

- У меня в эфире был Гия Эрадзе, я с ним обсуждал эту же тему. Он был не так корректен как вы, потому что он сам дрессировщик. И он сказал, что у нас отношение к животным лучше, чем к людям. Но цирк – это не только развлечение. Это социальная история. Цена на билеты в цирк устанавливаете не вы. Но билеты мягко скажем, не всем доступны. Не все могут себе позволить поход в цирк. Существует ли социальная программа, цирк распространяет билеты среди семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию?

- Мы ведем большую работу в этом направлении. К сожалению, мы не можем удовлетворить всех желающих. Но у нас установлена очередь. Любая общественная организация может написать нам письмо с просьбой предоставить льготные билеты на представление. Когда у нас есть возможность, мы всегда приглашаем семьи, попавшие в трудную ситуацию. Это не только дети. У нас тесные отношения с инвалидами-колясочниками. У нас созданы все условия для инвалидов-колясочников, и еще отмечу, что они у нас не покупают билеты, покупает сопровождающий.

- Цирк – это место отдыха, который вмещает две тысячи зрителей. Но есть отдаленные районы области, где даже не везде есть клубы, некоторые находятся в тревожном состоянии. Работа по их ремонту ведется. Насыщенность и качество учреждений культуры в Нижнем Новгороде как бы вы оценили? Достаточное, удовлетворительное или плохое?  

- У этого вопроса две стороны. Во-первых, статистика нам говорит о том, что всего 3% от количества жителей Нижнего Новгорода и области посещают учреждения культуры. Это катастрофа. Со всеми остальными надо работать. Могу сказать про цирк. Все идут с разным настроением. Но вижу, с каким уходят. И глядя на них, могу сказать, что у сферы культуры Нижегородской области большие перспективы. Люди выходят очень довольные. Нам не хватает пропаганды.

К примеру, в Нижнем Новгороде 23 года не было цирка. Выросла два поколения людей, в модели поведения которых отсутствует привычка посещения цирка в субботу. Но хочу сказать, что спасут нас дети.

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