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Общество

СУ СК организовал доследственную проверку по факту образования токсичной свалки в Павловском районе

09 июля 2019 10:48  [89] Общество

СУ СК России по Нижегородской области организовал доследственную проверку по факту образования свалки в Павловском районе. Поводом стал материал, размещенный в СМИ, о бездействии властей по ликвидации токсичной свалки.

В ходе проверки следователи СК дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, допустивших загрязнение территории и не принявших мер к ликвидации свалки с отходами.

Отметим, что 8 июля 2019 года министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное рабочее совещание вместе с главой администрации Павловского района Алексеем Кирилловым по вопросу ликвидации свалки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Денис Егоров отметил, что сейчас в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области ведется работа по включению данной свалки в Федеральный реестр объектов накопленного экологического ущерба.

"В прошлом году мы подали соответствующую заявку в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. И в настоящее время отрабатываем список замечаний. В частности – нам необходимо провести дополнительные исследования. Нашим подведомственным учреждением – ГБУ "Экология региона" - составляется техническое задание на их проведение. И в августе мы выйдем с предложением выделить необходимые для них средства из областного бюджета", - рассказал Денис Егоров.

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