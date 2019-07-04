СУ СК организовал доследственную проверку по факту образования токсичной свалки в Павловском районе Общество

СУ СК России по Нижегородской области организовал доследственную проверку по факту образования свалки в Павловском районе. Поводом стал материал, размещенный в СМИ, о бездействии властей по ликвидации токсичной свалки.

В ходе проверки следователи СК дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, допустивших загрязнение территории и не принявших мер к ликвидации свалки с отходами.

Отметим, что 8 июля 2019 года министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное рабочее совещание вместе с главой администрации Павловского района Алексеем Кирилловым по вопросу ликвидации свалки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Денис Егоров отметил, что сейчас в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области ведется работа по включению данной свалки в Федеральный реестр объектов накопленного экологического ущерба.

"В прошлом году мы подали соответствующую заявку в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. И в настоящее время отрабатываем список замечаний. В частности – нам необходимо провести дополнительные исследования. Нашим подведомственным учреждением – ГБУ "Экология региона" - составляется техническое задание на их проведение. И в августе мы выйдем с предложением выделить необходимые для них средства из областного бюджета", - рассказал Денис Егоров.