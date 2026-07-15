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Общество

Более 400 детей остались в родных семьях в Нижегородской области

15 июля 2026 09:45 Общество
Более 400 детей остались в родных семьях в Нижегородской области

Фото: сгенерировано нейросетью

Нижегородская область вошла в число лучших регионов страны по эффективности работы, направленной на сохранение детей в родных семьях, если они оказались в трудной жизненной ситуации. Такие данные приведены в докладе о деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка за 2025 год.

Так, Нижегородская область заняла второе место в стране по реализации проекта «Устойчивая семья».

Сейчас в регионе работают 17 специализированных психологических клубов для семей. По этому показателю область уступает только Приморскому краю, где открыто 36 таких площадок.

За прошлый год психологическую помощь и специальное обучение получили 250 родителей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Благодаря этой работе 402 ребенка смогли остаться в родных семьях, а еще 47 детей специалисты помогли вернуть домой из специализированных учреждений.

Кроме того, Нижегородская область входит в десятку регионов России по числу обращений к федеральному уполномоченному по правам ребенка.

В 2025 году поступило 226 обращений, тогда как годом ранее их было 241.

Ранее сообщалось, что число изъятий детей из нижегородских семей сократилось в семь раз.

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Теги:
Дети Сироты Уполномоченный по правам ребенка
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