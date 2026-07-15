Более 220 нижегородских выпускников получили «сотку» на ЕГЭ Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области свыше 220 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов как минимум по одному предмету. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков.

По его словам, 23 выпускника показали особенно высокий результат — они набрали по 100 баллов сразу по двум дисциплинам.

«23 выпускника сдали два экзамена на максимальный балл! Сразу трое из них носят славную фамилию Смирнов (а) — самую популярную в нашей Нижегородской области!» — заметил глава минобра.

Кроме того, выпускник нижегородского лицея набрал 300 баллов по трем предметам — русскому языку, профильной математике и физике.

Ранее сообщалось, что результаты ЕГЭ аннулируют нижегородцу за публикацию заданий в интернете.