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Общество

Депутаты проверят состояние убежищ в Нижнем Новгороде

15 июля 2026 10:59 Общество
Депутаты проверят состояние убежищ в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода планируют проверить состояние городских убежищ. Вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике, сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Глава комиссии Марк Фельдман поинтересовался, заложены ли в бюджете на 2026 год средства на обеспечение деятельности защитных сооружений. Он уточнил, есть ли в департаменте финансов заявки с привязкой к конкретным объектам.

Начальник департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что в текущем году на ремонт и содержание убежищ предусмотрено 44,3 млн рублей. По его словам, также поданы заявки на дополнительное финансирование, и они вынесены на рассмотрение главы города.

Фельдман добавил, что обсудил тему с председателем гордумы Евгением Чинцовым — тот намерен переговорить с мэром Юрием Шалабаевым.

«Мы, наверное, будем в порядке инициативы ставить вопрос перед администрацией изыскать средства для этих целей. Также проведем депутатский выезд — посмотрим убежища, которые находятся как в хорошем состоянии, так и в плохом. Нам нужно понять масштаб затрат и четко определить сроки. Сегодня, мягко говоря, это актуально. Мы не имеем права откладывать эту тему», — подчеркнул он.

Депутат также отметил, что в некоторых городах уже отработаны маршруты, куда граждане должны двигаться в случае нападения, тогда как в Нижнем Новгороде, по его словам, в этом направлении пока ничего не сделано.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут узнать адрес ближайшего бомбоубежища на «Госуслугах».

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Теги:
Безопасность Гордума ЧС
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