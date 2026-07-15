Полиция усилила контроль у нижегородских заправок Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстовском районе с 8 по 14 июля 2026 года скорректировали маршруты патрулирования экипажей ППС, ДПС и вневедомственной охраны Росгвардии. Наряды приблизили к 66 автозаправочным станциям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции регулировали движение на участках дорог рядом с АЗС. В результате удалось устранить заторы у заправок.

«Ситуация с созданием помех в движении находится на постоянном контроле, в том числе с использованием системы АПК „Безопасный город“», — отметили в ведомстве.

По обращениям работников АЗС и волонтеров полицейские пресекли нарушения общественного порядка и правил дорожного движения. На Казанском съезде зафиксировано нарушение по ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции», на площади Комсомольской — по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Стоянка на трамвайных путях», в районе автостанции Щербинки — по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение расположения транспортного средства на проезжей части».

В региональном управлении МВД призвали водителей соблюдать дистанцию и очередность, не создавать искусственных препятствий и с уважением относиться друг к другу.

Добавим, что для помощи автомобилистам и сотрудникам заправок на АЗС также задействованы волонтеры.