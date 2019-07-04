Нижний сегодня: главные события дня Общество

Грозы и сильные дожди могут стать причинами ЧС в Нижнем Новгороде 18 июля

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продлятся в течение суток 18 июля.

Содержание ртути в грибах из некоторых нижегородских лесов в 2,4 раза превышает ПДК

Предельно-допустимую концентрацию обнаружили лишь в подберезовиках, подосиновиках и белых грибах в некоторых районах. Еще в ряде районов грибы оказались без примесей вредных веществ.

Автостанцию за 80 млн рублей построят в Дивеево

Сейчас в Нижегородской области ведутся мероприятия по развитию туристического кластера "Арзамас — Дивеево - Саров". В перечень мероприятий, которые предусмотрены в рамках проекта, входят строительство дорог, в том числе для транзитного транспорта. Автостанцию построят в рамках этих мероприятий.

Центр культурного развития в Дивеево построят за 200 млн рублей

Этот объект станет частью туристического кластера "Арзамас — Дивеево - Саров".

Производство комплектующих для смартфонов и компьютеров создадут в Нижнем Новгороде

Химические соединения, которые станет выпускать новое предприятие, применяются при нанесении тонких нано-пленок с использованием технологий CVD и ALD. Эти технологии, в свою очередь, используются на всех современных крупных производствах полупроводников, микросхем, процессоров, чипов, без которых не обходится ни одно современное электронное устройство: смартфоны, компьютеры, дисплеи.

Газель, выпав из кузова большегруза, сбила опору освещения на трассе в Кстове

Водитель автовоза не справился с управлением из-за чего перевозимая им Газель выпала из машины. В процессе ликвидации последствий ЧП на этом участке пришлось вводить реверсивное движение.

Хранилище для фондов НГИАМЗ построят в Нижнем Новгороде за 350 млн рублей

"Нижегородский историко-архитектурный музей заповедник" - это крупнейшее музейное объединение, куда входят семь музеев-филиалов, состоящих из исторических памятников архитектуры. Хранилище расположится на площади 5,3 тысячи кв. метров.

Застройщик "Окского берега", не желавший уходить с площадки, признан банкротом

Застройщик ООО "Капстройинвест" ранее планировал привлечь инвесторов, но не смог сделать это вовремя. Однако у ЖК есть еще один застройщик, готовый вложить собственные средства.

Нижегородские власти предоставили участок для архивного хранилища регионального ФНС

Здание построят в Городецком районе. Площадь участка составляет 13 тысяч кв. м. Для возведения объекта потребуется 11 месяцев. Стоимость строительства здания хранилища составляет 604 млн рублей.

Концептуальное освещение стен и башен Нижегородского кремля разработают за 1 млн рублей

Планируется три режима – повседневный, режим выходного дня и праздничный режим.

Массовой гибели пчел в Нижегородской области не зафиксировано в условиях негативной ситуации по России

С начала лета случаи массовой гибели пчел фиксировались в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае. В Нижегородской области обращений по случаю гибели пчел от местных пчеловодов в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов не поступало.

Росприроднадзор настаивает на возбуждении уголовного дела из-за свалки в СНТ "Родник"

Мусор на территории СНТ "Родник" копился годами. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. Сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей. В настоящее время специалисты департамента Росприроднадзора по ПФО направили в прокуратуру Нижегородской области материалы, которые являются достаточными для уголовного дела по ст. 254 УК РФ (Порча земли).

Две нижегородские школы объединят в одну

Школа № 116 им. В.П.Чкалова (ул. Меднолитейная, 1а) будет присоединена к школе № 156 им. Б.И.Рябцева (ул. Красносормовская, 4б) до конца июля 2019 года. После этого, юридически, школа №116 перестанет существовать.