Нижний сегодня: главные события дня

Грозы и сильные дожди могут стать причинами ЧС в Нижнем Новгороде 18 июля
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продлятся в течение суток 18 июля.
Содержание ртути в грибах из некоторых нижегородских лесов в 2,4 раза превышает ПДК
Предельно-допустимую концентрацию обнаружили лишь в подберезовиках, подосиновиках и белых грибах в некоторых районах. Еще в ряде районов грибы оказались без примесей вредных веществ.
Автостанцию за 80 млн рублей построят в Дивеево
Сейчас в Нижегородской области ведутся мероприятия по развитию туристического кластера "Арзамас — Дивеево - Саров". В перечень мероприятий, которые предусмотрены в рамках проекта, входят строительство дорог, в том числе для транзитного транспорта. Автостанцию построят в рамках этих мероприятий.
Центр культурного развития в Дивеево построят за 200 млн рублей
Этот объект станет частью туристического кластера "Арзамас — Дивеево - Саров".
Производство комплектующих для смартфонов и компьютеров создадут в Нижнем Новгороде
Химические соединения, которые станет выпускать новое предприятие, применяются при нанесении тонких нано-пленок с использованием технологий CVD и ALD. Эти технологии, в свою очередь, используются на всех современных крупных производствах полупроводников, микросхем, процессоров, чипов, без которых не обходится ни одно современное электронное устройство: смартфоны, компьютеры, дисплеи.
Газель, выпав из кузова большегруза, сбила опору освещения на трассе в Кстове
Водитель автовоза не справился с управлением из-за чего перевозимая им Газель выпала из машины. В процессе ликвидации последствий ЧП на этом участке пришлось вводить реверсивное движение.
Хранилище для фондов НГИАМЗ построят в Нижнем Новгороде за 350 млн рублей
"Нижегородский историко-архитектурный музей заповедник" - это крупнейшее музейное объединение, куда входят семь музеев-филиалов, состоящих из исторических памятников архитектуры. Хранилище расположится на площади 5,3 тысячи кв. метров.
Застройщик "Окского берега", не желавший уходить с площадки, признан банкротом
Застройщик ООО "Капстройинвест" ранее планировал привлечь инвесторов, но не смог сделать это вовремя. Однако у ЖК есть еще один застройщик, готовый вложить собственные средства.
Нижегородские власти предоставили участок для архивного хранилища регионального ФНС
Здание построят в Городецком районе. Площадь участка составляет 13 тысяч кв. м. Для возведения объекта потребуется 11 месяцев. Стоимость строительства здания хранилища составляет 604 млн рублей.
Концептуальное освещение стен и башен Нижегородского кремля разработают за 1 млн рублей
Планируется три режима – повседневный, режим выходного дня и праздничный режим.
Массовой гибели пчел в Нижегородской области не зафиксировано в условиях негативной ситуации по России
С начала лета случаи массовой гибели пчел фиксировались в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае. В Нижегородской области обращений по случаю гибели пчел от местных пчеловодов в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов не поступало.
Росприроднадзор настаивает на возбуждении уголовного дела из-за свалки в СНТ "Родник"
Мусор на территории СНТ "Родник" копился годами. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. Сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей. В настоящее время специалисты департамента Росприроднадзора по ПФО направили в прокуратуру Нижегородской области материалы, которые являются достаточными для уголовного дела по ст. 254 УК РФ (Порча земли).
Две нижегородские школы объединят в одну
Школа № 116 им. В.П.Чкалова (ул. Меднолитейная, 1а) будет присоединена к школе № 156 им. Б.И.Рябцева (ул. Красносормовская, 4б) до конца июля 2019 года. После этого, юридически, школа №116 перестанет существовать.
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