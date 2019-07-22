Нижний сегодня: главные события дня Общество

Никита Злобин назначен и.о. гендиректора "Нижегородпассажиравтотранс"

По информации, опубликованной на сайте ООО "Онтранс-НН" (службы по эвакуации автомобилей), сейчас Никита Злобин по-прежнему там значится генеральным директором и единственным учредителем.

Новый спортивно-игровой комплекс в Автозаводском районе станут охранять круглосуточно

Такие меры предпримут после того, как местные жители выразили опасения по поводу пребывания на данной территории района в темное время суток. Новый комплекс создадут на втором парковом озере (проспект Молодежный) к 1 сентября. На площадке расположится скалодром, фитнес-треки, спортивный комплекс "Ловкость леопарда", степ-платформы, различные тренажеры, шведские стенки, лестничные комплексы, комплекс для детей из полосы препятствий, а также различные качели и карусели.

МВД установило, кто из подростков избивал и стрелял в жителей Мещеры

Подростки подозреваются в избиении граждан на территории микрорайона Мещерское озеро. Сейчас известно о двоих потерпевших мужчинах, одному из которых подростки прострелили ногу, а второго избили. Возраст подростков варьируется от 13 до 17 лет.

Строительство первых проблемных домов началось в ЖК "Новинки Smart City"

Обманутые дольщики сообщают, что сейчас на одном из домов уже ведутся строительные работы. Туда подвезли необходимые материалы, инструмент, установили строительные леса.

Инициативная группа нижегородцев призвала власти развивать все виды общественного транспорта

Члены группы "За развитие электротранспорта в Нижнем Новгороде" в социальной сети ВКонтакте обратили внимание властей на критическую ситуацию с электротранспортом в городе и привели в качестве своего призыва обоснованные доводы.

Нижегородское ГУ МЧС организует круглосуточное дежурство в дни памяти Серафима Саровского

В Дивеевском районе с 26 июля по 1 августа 2019 года пройдут мероприятия, посвящённые дню памяти преподобного Серафима Саровского. За безопасностью будет следить сводный отряд, состоящий из сотрудников ГУ МЧС, пожарных, спасателей Приволжского регионального поисково-спасательного отряда, сотрудников специального управления ФПС, государственного пожарного надзора, а также управления по делам ГО ЧС и ПБ по Нижегородской области.

Рост активности клещей отмечается в Нижегородской области

За прошедшую неделю в лечебные учреждения с укусами клещей обратилось около 700 нижегородцев, что в два раза больше, чем неделей ранее.

Неизвестные убрали ограждение перед пешеходным переходом в районе нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" в знак протеста

Многие жители были недовольны тем, что светофоры на ул. Бетанкура демонтировали, перенесли и установили ближе к ТРЦ, а пешеходов обязали пользоваться надземным переходом, который находится в нескольких сотнях метров от прежнего места. Нижегородцы требовали вернуть наземный переход. Многие продолжали и продолжают переходить дорогу по привычному маршруту, но теперь уже с нарушением правил.

Дополнительные электрички будут ходить по маршруту Нижний Новгород – Козино во время AFP

Электрички станут ходить круглосуточно с интервалом в 1 час. Помимо традиционных билетов, также можно приобрести электронный билет с безлимитом поездок либо на пять, либо на три дня.