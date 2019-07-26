Набережную Гребного канала в рамках фестиваля "Рок чистой воды" пришли очистить от мусора более 200 человек Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Набережную Гребного канала в рамках фестиваля "Рок чистой воды" пришли очистить от мусора более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятие состоялось 28 июля 2019 года в Нижнем Новгороде в рамках международного экологического музыкального фестиваля "Рок чистой воды". На уборку набережной пришел министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, а также музыканты и активные нижегородцы.

"Здорово, что так много людей пришли сегодня на уборку. Многие привели с собой детей, и это правильно. Необходимо с самого раннего возраста рассказывать, насколько важно заботиться об окружающей среде. И подобными мероприятиями мы подаем пример правильного экологического воспитания. О его необходимости не раз говорил и губернатор Глеб Никитин. Мы будем продолжать проводить в регионе субботники и воскресники, а также с 1 сентября в школах появятся специальные эко-уроки", - сказал Денис Егоров.

Участники воскресника все отходы сортировали уже в ходе сбора. В синие пакеты складывался пластик, в черные – все остальные отходы. Всего в рамках акции было собрано 300 мешков мусора.

Напомним, с 1 августа 2019 года в Нижегородской области планируется начать первый этап внедрения раздельного накопления отходов. В его рамках контейнерные площадки оснастят сетчатым контейнером для сбора пластиковой бутылки. А с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО на территории области будет осуществляться в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что решение о переходе на раздельный сбор мусора нижегородцы будут принимать самостоятельно на собрании жильцов дома.

Также о необходимости экологического воспитания молодежи Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу: "О деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга".

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.