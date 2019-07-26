Глеб Никитин пригласил нижегородцев посетить выставку "Сокровища музеев России" Культура и отдых

1 августа 2019 года в Нижегородском государственном художественном музее (кремль, корпус 3) откроется передвижная экспозиция "Сокровища музеев России". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил посетить выставку.



"Очень важно, что национальные проекты позволяют регионам России стать ближе и найти общие точки соприкосновения. На выставке в Нижнем Новгороде будет представлено более 50 работ из 11 музеев страны. Это уникальная возможность увидеть картины, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры, в одном пространстве. Именно через культуру полнее всего раскрывается единство России ", - сказал Глеб Никитин.

Выставка будет работать с 1 августа по 15 сентября. Вход свободный. Хронологически выставочная коллекция "Сокровища музеев России" охватывает период с конца XVII до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков уникальных произведений ключевых российских художников от иконы до соцреализма, собранные из различных уголков страны.

Состав выставки в Нижнем Новгороде включает полотна кисти Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Левитана, Рокотова, Тропинина, Верещагина, Корзухина, Кустодиева, Попкова, Ге, Дейнеки, Серебряковой и других художников.

Шедевры, многие из которых ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах, совершают арт-тур по стране. Выставки в течение полугода будут организованы в восьми городах России.

"Здесь возможно прикоснуться к тем полотнам, которые иногда невозможно увидеть в силу того, что они разбросаны по 17 миллионам километров нашей страны. Съездить от Калининграда до Южно-Сахалинска, посетив заодно Тюмень и Воронеж, получится далеко не у всех. А в своем городе прийти и увидеть эту выставку – это не займет много времени, а удовольствие будет максимальным", - отметил научный координатор проекта "Сокровища музеев России" Иван Привалов.

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