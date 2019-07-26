Нижегородские агротехнологии выходят на экспорт Бизнес

Компания-резидент нижегородского бизнес-инкубатора "Перспективные агротехнологии" создала гидропонную установку для выращивания зелени, которую начнут поставлять в Италию в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в региональном минпроме.

"В Нижегородской области уже несколько инновационных компаний, которые в последнее время создали не имеющие аналогов в России технологии для нужд агропромышленного комплекса", - сказал губернатор области Глеб Никитин.

"Кроме резидентов бизнес-инкубатора это, например, борская компания "Пазл пласт", производящая держатели и подпорки для выращивания овощей в агрохолдингах, - сообщил губернатор. - Кстати, создатель этого предприятия несколько лет назад решил связать свою жизнь с бизнесом, потому что услышал по радио объявление о господдержке для начинающих предпринимателей, прошел конкурс, получил средства на развитие. То есть сейчас мы уже видим результаты работы госпрограмм поддержки предпринимательства – яркие, перспективные компании, открытые рабочие места".

"Мне, как руководителю региона, очень приятно, что нижегородские предприятия сегодня выводят и на российский, и на внешний рынок продукты в сфере агротехнологий, ведь еще совсем недавно в Нижегородской области подобные разработки практически не развивались", - подчеркнул Глеб Никитин.

По информации регионального минпрома, продукция компании "Перспективные агротехнологии" уже получила признание в среде ресторанного и гастрономического бизнеса: нижегородской установкой пользуются несколько ресторанов в Москве и Сибири. Разработчики предлагают клиентам разместить оборудование в ресторане или магазине, выбрав дизайн под стиль заведения.

"Мы разработали очень много интересных моделей как для тепличных хозяйств, так и для частных интерьеров, которые позволяют выращивать свежую зелень, - рассказал директор "Перспективных агротехнологий" Илья Котов. - Производство технологий и продуктов для здорового питания - это перспективный, растущий рынок".

"Установка может использоваться и так называемыми сити-фермерами, которым нужны энергосберегающие технологии, ведь в городских условиях нет льгот на электроэнергию. Сейчас мы разрабатываем отвечающую этим требованиям установку, получили господдержку на строительство экспериментальной теплицы от Агентства по развитию системы гарантий Нижегородской области", - добавил он.

Компания также планирует стать резидентом "Сколково".

Напомним, технопарк "Анкудиновка" стал региональным оператором фонда "Сколково" в Нижегородской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал 26 июня 2019 года.

Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".