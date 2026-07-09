Бензин подорожал на 2,1% в Нижегородской области за неделю Экономика

Фото: Александр Воложанин

Цены на бензин продолжают расти в 82 регионах России. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным на 6 июля, в Приволжском федеральном округе средняя стоимость бензина составила 72,04 рубля за литр. В том числе АИ-92 продавался в среднем по 68,90 рубля, АИ-95 — по 74,37 рубля, АИ-98 и выше — по 96,52 рубля. Дизельное топливо стоило 81,79 рубля за литр.

В Нижегородской области цены оказались выше среднеокружных показателей.

По сравнению с предыдущей неделей, с 23 по 29 июня, средняя цена бензина выросла с 71,98 до 73,51 рубля за литр. Увеличение составило 1,53 рубля или около 2,1%.

Дизельное топливо подорожало на 0,99 рубля — с 80,11 до 81,10 рубля. Рост составил примерно 1,24%.

Цена на АИ-92 выросла с 68,52 до 69,97 рубля. Увеличение составило 1,45 рубля или около 2,1%.

Бензин марки АИ-95 подорожал на 1,63 рубля — с 73,62 до 75,25 рубля, что составляет порядка 2,2%.

Стоимость АИ-98 и выше также выросла — с 94,62 до 95,10 рубля за литр. Разница составила 0,48 рубля или около 0,5%.

Ранее сообщалось, что теперь нижегородцы могут купить топливо в чётные и нечётные дни в зависимости от первой цифры автомобильного номера.

Кроме того, наличие той или иной марки бензина и очередей на АЗС можно отследить в сервисах «Яндекса».