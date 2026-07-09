Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
09 июля 2026 11:15
Бензин подорожал на 2,1% в Нижегородской области за неделю
09 июля 2026 11:06
«Временные трудности»: что сказал Путин на совещании о ситуации с топливом
09 июля 2026 10:56
Автослесарь в Нижнем Новгороде может получать до 270 000 рублей ежемесячно
09 июля 2026 09:52
Нижегородские власти расторгнут инвестсоглашение с производителем ягод
08 июля 2026 15:53
ЗСНО рассмотрит проект о льготах на землю для новых электрозаправок
08 июля 2026 12:00
Бензин АИ-95 подорожал почти до 200 рублей за литр в Дзержинске
08 июля 2026 11:48
«Чёт-нечет»: порядок работы АЗС меняют в Нижегородской области
08 июля 2026 08:00
Нижегородское правительство пересмотрит стандарты стоимости ЖКУ
07 июля 2026 18:11
ВТБ: в первом полугодии рынок автокредитов вырос более чем на 40%
07 июля 2026 17:55
Водопроводные сети Бора планируют передать в концессию до 2050 года
Экономика

Бензин подорожал на 2,1% в Нижегородской области за неделю

09 июля 2026 11:15 Экономика
Бензин подорожал на 2,1% в Нижегородской области за неделю

Фото: Александр Воложанин

Цены на бензин продолжают расти в 82 регионах России. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным на 6 июля, в Приволжском федеральном округе средняя стоимость бензина составила 72,04 рубля за литр. В том числе АИ-92 продавался в среднем по 68,90 рубля, АИ-95 — по 74,37 рубля, АИ-98 и выше — по 96,52 рубля. Дизельное топливо стоило 81,79 рубля за литр.

В Нижегородской области цены оказались выше среднеокружных показателей.

По сравнению с предыдущей неделей, с 23 по 29 июня, средняя цена бензина выросла с 71,98 до 73,51 рубля за литр. Увеличение составило 1,53 рубля или около 2,1%.

Дизельное топливо подорожало на 0,99 рубля — с 80,11 до 81,10 рубля. Рост составил примерно 1,24%.

Цена на АИ-92 выросла с 68,52 до 69,97 рубля. Увеличение составило 1,45 рубля или около 2,1%.

Бензин марки АИ-95 подорожал на 1,63 рубля — с 73,62 до 75,25 рубля, что составляет порядка 2,2%.

Стоимость АИ-98 и выше также выросла — с 94,62 до 95,10 рубля за литр. Разница составила 0,48 рубля или около 0,5%.

Ранее сообщалось, что теперь нижегородцы могут купить топливо в чётные и нечётные дни в зависимости от первой цифры автомобильного номера.

Кроме того, наличие той или иной марки бензина и очередей на АЗС можно отследить в сервисах «Яндекса».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бензин Росстат Топливо и энергетика
Поделиться:
Новости по теме
08 июля 2026 12:00
Бензин АИ-95 подорожал почти до 200 рублей за литр в Дзержинске
07 июля 2026 15:50
Эксклюзив
Заправку по QR-кодам внедрят в Нижегородской области на АЗС «Лукойла»
06 июля 2026 21:59
Нижегородское УФАС проверяет 84 жалобы на рост цен на топливо
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 17:30
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных