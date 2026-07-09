«Временные трудности»: что сказал Путин на совещании о ситуации с топливом Экономика

Фото: Александр Воложанин

Накануне президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с членами правительства РФ, посвященное работе топливного и транспортного комплексов в текущих условиях. В центре внимания оказалась ситуация с поставками топлива, перебои с которыми ранее возникли в ряде регионов, в том числе в Нижегородской области.

Глава государства заявил, что проблемы с топливом носят временный характер. Они связаны в том числе с попытками противника сорвать отпускной сезон, нанести ущерб российской экономике и создать нервозность в обществе. При этом, подчеркнул Путин, запас прочности российской энергосистемы позволяет держать ситуацию под контролем.

Также президент поддержал предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова о создании в России сети мини-нефтеперерабатывающих заводов. По мнению Путина, привлечение малого и среднего бизнеса в эту сферу востребовано и заслуживает поддержки.

Кроме того, глава государства заявил, что вертикально интегрированные нефтяные компании не должны удерживать топливо только в рамках собственной сети, а должны поставлять его и независимым автозаправочным станциям.

Отдельно Владимир Путин поручил ускорить принятие решений по субсидиям на топливо для Крыма, а вице-премьеру Александру Новаку — регулярно докладывать ему и председателю правительства о ситуации с обеспечением регионов топливом.

По итогам совещания Александр Новак сообщил, что правительство продолжает принимать дополнительные меры для стабилизации ситуации. В частности, введен запрет на экспорт дизельного топлива, что должно увеличить объемы поставок на внутренний рынок. Кроме того, в июле планируется начать импорт нефтепродуктов и нарастить производство топлива за счет продукции более низкого экологического класса.

Напомним, что с 9 июля в Нижегородской области изменился порядок обслуживания на АЗС. Теперь в четные даты заправиться смогут машины, госномер которых начинается с четной цифры — 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные даты будут обслуживать машины с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 или 9.

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