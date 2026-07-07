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ВТБ: в первом полугодии рынок автокредитов вырос более чем на 40%

07 июля 2026 18:11 Экономика
ВТБ: в первом полугодии рынок автокредитов вырос более чем на 40%

Фото: предоставлено ВТБ

По предварительным оценкам ВТБ, за январь-июнь россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 894 млрд рублей — на 41% больше, чем в первом полугодии 2025 года. На фоне отпускного сезона июньские выдачи замедлились: рост составил лишь 1% по сравнению с маем, до 174 млрд рублей. Однако это на 31% выше июня прошлого года, что подтверждает уверенное восстановление рынка.

Среди регионов лидерство традиционно сохраняется за Москвой и Московской областью: здесь за полугодие ВТБ выдал на покупку машин более 17,5 млрд рублей. В тройку также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 6,1 млрд рублей) и Краснодарский край (более 3,6 млрд рублей).

«Продажи первого полугодия оказались выше наших ожиданий. Ключевой драйвер — спрос на новые авто: новые машины более привлекательны за счёт господдержки, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается всё ещё высокими рыночными ставками. Активное вовлечение производителей в субсидирование ставок — ещё один значимый драйвер», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

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Теги:
Автомобили ВТБ Кредиты
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