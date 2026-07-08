Нижегородское правительство пересмотрит стандарты стоимости ЖКУ Экономика

Министерство экономического развития и инвестиций региона подготовило проект постановления правительства об утверждении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья в месяц в области на 2027−2029 годы. В настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение.

Согласно проекту, в 2027 году стандарт составит 252 рубля за квадратный метр в месяц, в 2028 году — 269,9 рубля, а в 2029 году — 286,3 рубля за квадратный метр.

В документе отмечается, что показатель нужен для формирования областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028—2029.

Стандарт, в частности, используется при расчете государственных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Он позволяет определить размер финансовой поддержки, если фактические расходы семьи на ЖКУ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю от совокупного дохода. Утверждение стандартов необходимо для расчета объема бюджетных средств, направляемых на выплату адресных субсидий.

В проекте также предусмотрено признание утратившим силу с 1 января 2027 года постановления правительства региона от 18 августа 2025 года № 555. Этим документом были утверждены стандарты на 2026−2028 годы: 231,8 рубля на 2026 год, 250,1 рубля на 2027 год и 264,9 рубля на 2028 год.

Ранее региональное правительство утвердило стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в третьем квартале 2026 года.