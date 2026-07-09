Автослесарь в Нижнем Новгороде может получать до 270 000 рублей ежемесячно Экономика

Фото: Александр Воложанин

Сервис по поиску работы SuperJob изучил предложения работодателей в Нижнем Новгороде и определил самые привлекательные вакансии июля 2026 года.

В этом месяце больше всего интересных предложений оказалось в логистике, продажах, автомобильной сфере и промышленности. Самые высокие зарплаты готовы платить водителям спецтехники, менеджерам по продажам и квалифицированным рабочим.

Самой прибыльной вакансией июля стала позиция автослесаря по ремонту грузовых автомобилей. Работодатели предлагают до 270 000 рублей в месяц. В обязанности входит диагностика, обслуживание и ремонт грузовой техники, а также поиск и устранение неисправностей. От кандидата ждут опыт работы с грузовиками и хорошее знание их устройства.

Среди лидеров также вакансия регионального представителя с доходом от 120 000 до 250 000 рублей в месяц. Специалисту предстоит развивать продажи на своей территории, искать новых клиентов, вести переговоры и поддерживать партнеров. Важны опыт активных продаж и готовность к командировкам.

В рейтинг вошла и позиция менеджера по продажам логистических услуг с зарплатой от 101 000 до 118 000 рублей. Работнику нужно будет привлекать клиентов, расширять базу и сопровождать сделки. Работодатели рассчитывают на опыт в логистике и умение работать на результат.

Одним из заметных предложений стала вакансия начальника терминально-логистического центра с доходом от 100 000 до 110 000 рублей. Руководителю предстоит организовывать работу центра, управлять коллективом и следить за выполнением показателей.

Также в список попала вакансия врача-кардиолога стационара с зарплатой от 100 000 рублей в месяц. В обязанности входит диагностика и лечение пациентов, а также ведение медицинской документации. Требуются профильное образование и действующая аккредитация.

Ранее сообщалось, что выпускникам из других регионов выплатят до 225 тысяч рублей за переезд в Нижегородскую область.