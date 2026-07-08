ЗСНО рассмотрит проект о льготах на землю для новых электрозаправок Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Законодательное собрание Нижегородской области поступил проект изменений в региональный закон о земельных отношениях. Документ предполагает возможность предоставления участков без торгов для строительства автозаправочных станций с электрозарядной инфраструктурой.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на стимулирование строительства АЗС в рамках реализации федеральной Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года.

Проектом предлагается признавать такие объекты масштабными инвестиционными проектами региона. Это позволит заключать договор аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. Но для этого объект должен соответствовать ряду критерий.

Среди требований — создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений. Кроме того, станция должна быть введена в эксплуатацию в течение двух лет с даты заключения договора аренды.

На каждой АЗС должно быть не менее двух стационарных зарядных станций публичного доступа с функцией быстрой зарядки. Их технические характеристики должны соответствовать требованиям Минпромторга России.

Инвестором сможет выступать юрлицо, которое не менее двух лет до подачи заявки владело или арендовало как минимум шесть действующих автозаправочных станций.

Также проект предусматривает обязательное наличие на новых АЗС зон питания и отдыха, санитарных узлов и систем беспроводной передачи данных.

Изменения предлагается ввести в силу со дня официального опубликования закона.

Ранее сообщалось, что в 2022—2025 годах в регионе установлено 126 быстрых электрозарядных станций.