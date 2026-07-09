Нижегородские власти расторгнут инвестсоглашение с производителем ягод

Правительство Нижегородской области намерено расторгнуть инвестиционное соглашение с производителем ягод ООО «Рассвет». Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание.
Документ предусматривает признание утратившим силу регионального закона, которым ранее было утверждено это соглашение. Речь идет о проекте «Проект ягодного сада в Нижегородской области». В 2019 году он получил статус приоритетного инвестиционного проекта с государственной поддержкой в форме льготы по налогу на имущество организаций на почти 7 млн рублей.
Основанием для расторжения стало неисполнение компанией обязательств по соглашению. В частности, ООО «Рассвет» не представило отчет о ходе реализации проекта.
В пояснительной записке также отмечается, что компания не воспользовалась предоставленной ей мерой государственной поддержки — льготой по налогу на имущество организаций.
Добавим, что в августе 2025 года АО «Сергачский сахарный завод» подало заявление о признании ООО «Рассвет» банкротом. В декабре 2025 года суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения.
Ранее сообщалось, что региональные власти намерены расторгнуть инвестиционное соглашение с ООО «Нижегородский литейный завод».
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+