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Экономика

Нижегородские власти расторгнут инвестсоглашение с производителем ягод

09 июля 2026 09:52 Экономика
Нижегородские власти расторгнут инвестсоглашение с производителем ягод

Правительство Нижегородской области намерено расторгнуть инвестиционное соглашение с производителем ягод ООО «Рассвет». Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание.

Документ предусматривает признание утратившим силу регионального закона, которым ранее было утверждено это соглашение. Речь идет о проекте «Проект ягодного сада в Нижегородской области». В 2019 году он получил статус приоритетного инвестиционного проекта с государственной поддержкой в форме льготы по налогу на имущество организаций на почти 7 млн рублей.

Основанием для расторжения стало неисполнение компанией обязательств по соглашению. В частности, ООО «Рассвет» не представило отчет о ходе реализации проекта.

В пояснительной записке также отмечается, что компания не воспользовалась предоставленной ей мерой государственной поддержки — льготой по налогу на имущество организаций.

Добавим, что в августе 2025 года АО «Сергачский сахарный завод» подало заявление о признании ООО «Рассвет» банкротом. В декабре 2025 года суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Ранее сообщалось, что региональные власти намерены расторгнуть инвестиционное соглашение с ООО «Нижегородский литейный завод».

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Теги:
Законопроекты инвестиционные проекты Производство
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