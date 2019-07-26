АПЗ и гвардейский ракетный крейсер "Москва" подписали договор об установлении шефских связей Общество

Фото: Пресс-служба АПЗ

Гендиректор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) Олег Лавричев и новый командир гвардейского ракетного крейсера "Москва" Дмитрий Липов подписали договор об установлении шефских связей. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Делегация завода во главе с Олегом Лавричевым приняла участие в праздновании Дня военно-морского флота в Севастополе, который в этом году отмечался в 80-й раз.

"Парад кораблей, пуск ракет, военно-спортивное шоу, театрализованное представление, тематические экскурсии в музеи, выставка вооружения и техники – День ВМФ в Севастополе стал одним из значимых событий лета", - говорится в сообщении.

В показательных выступлениях было задействовано 30 боевых кораблей, подлодок и катеров, 11 вспомогательных судов, 40 самолетов и вертолетов и 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

"Парад произвел впечатление хорошей боеготовности Черноморского флота в составе соединения надводных кораблей различного класса, подводных лодок, военно-морской авиации, береговой артиллерии, морской пехоты. У нас сложилась хорошая традиция: в День ВМФ поздравлять воинские подразделения, с которыми мы сотрудничаем в формате шефства. Это 744-е подразделение связи, обеспечивающее связью весь Черноморский флот. Познакомились с новым командиром Дмитрием Липовым", - сказал Олег Лавричев.

Возглавлял парадный строй кораблей флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва" (тогда он еще именовался "Славой"), с которым в 1980-е гг. АПЗ связывали тесные шефские связи. В этом году Олег Лавричев и командир крейсера Олег Князев подписали новый договор об установлении шефских связей.

"Нам провели интересную экскурсию по кораблю, показали музей, есть там даже свой храм. Корабль хорошо технически оснащен ракетным вооружением, средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерийскими и пулеметными орудиями", – рассказал Олег Лавричев.

"Крейсер ведет постоянное дежурство в Черном и Средиземном морях, может выполнять задачи практически во всех районах мирового океана. Шефская помощь будет направлена в первую очередь на пополнение личного состава для прохождения срочной службы на корабле ребятами из Арзамаса. Нести службу на этом крейсере очень почетно. Военно-морская подготовка дает хорошие базовые навыки, воспитывает дисциплину, ответственность, что, безусловно, полезно для последующей жизни и профессиональной деятельности. Мы в этом заинтересованы. Кроме того, шефство - это всегда общение, возможность обмениваться информацией, развивать социальные контакты. На корабле регулярно бывают первые лица нашей страны и других государств. Крейсер флагманский, и во время военно-морских учений и боевых походов именно на нем находится командующий Черноморским флотом. Так может сложиться, что однажды, приехав с шефским визитом, мы встретимся на корабле с одним из первых лиц государства. Поэтому для нас это ответственно", - подытожил гедиректор АПЗ.