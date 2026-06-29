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Общество

Коммунальное предприятие Первомайска заплатит более 1,5 млн рублей за вред реке

29 июня 2026 15:20 Общество
Коммунальное предприятие Первомайска заплатит более 1,5 млн рублей за вред реке

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия

Арбитражный суд Нижегородской области поддержал требования Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия о взыскании ущерба с первомайского МП «Радуга». Речь идет о вреде, причиненном реке Умочь.

Предприятие обслуживает очистные сооружения, которые ранее реконструировали по федеральному проекту «Оздоровление Волги».

Однако компанию уже не раз привлекали к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства и невыполнение предписаний надзорного ведомства.

Проверки в феврале и июле 2025 года снова выявили превышения по допустимым сбросам. Специалисты зафиксировали повышенное содержание железа, марганца, меди и других загрязняющих веществ. Также было установлено, что сточные воды предприятия негативно влияют на состояние реки Умочь.

На основании результатов проверок эксперты Росприроднадзора рассчитали размер ущерба. Сумма превысила 1,5 млн рублей. Добровольно компенсировать вред предприятие отказалось.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что нарушение водного законодательства доказано. В итоге с МП «Радуга» постановлено взыскать всю сумму причиненного реке ущерба.

Ранее сообщалось, что администрации Нижнего Новгорода выдали предписание из-за состояния Петряевского дренажного канала.

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Теги:
Водоёмы Росприроднадзор Экология
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