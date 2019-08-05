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Бизнес

Нижегородский "Гидромаш" подал в суд заявление о взыскании с РСК "МиГ" $800 тысяч

08 августа 2019 15:49  [54] Бизнес

Нижегородское ОАО "Гидромаш" подал в суд заявление о взыскании с АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" $800 тысяч. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Москвы.

В частности, "Гидромаш" просит суд взыскать с РСК "МиГ" $771,8 тысяч основного долга и $42,8 тысяч процентов по договору от 4 марта 2010 года. Подробности договора в документах, представленных в картотеке арбитражных дел, не раскрываются.

Предварительное судебное заседание по иску "Гидромаша" назначено на 6 сентября 2019 года.

"Гидромаш" - ведущее российское предприятие по разработке, производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов. Предприятие обладает высокопроизводительным и высокоточным оборудованием ведущих мировых производителей, мощным научно-технологическим заделом на перспективу.

РСК "МиГ" - предприятие полного цикла, объединяющее в себе все аспекты конструирования, изготовления, реализации, поддержания и ремонта самолетов марки "МиГ". Штаб-квартира расположена в Москве.

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