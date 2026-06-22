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Более 20 участков изымут под Восточный обход Нижнего Новгорода

22 июня 2026 13:33 Экономика
Более 20 участков изымут под Восточный обход Нижнего Новгорода

В Нижегородской области изымут более 20 земельных участков для строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода. Распоряжение об этом 19 июня подписало региональное министерство имущественных и земельных отношений.

Речь идет о 21 участке общей площадью около 102,6 тысячи квадратных метров — это примерно 10,26 гектара. Они расположены в Нижнем Новгороде и Кстовском районе.

В перечень вошли в том числе территории в районе деревни Кузьминка и на набережной Гребного канала, где находятся производственные базы, складские площадки и объекты транспортной инфраструктуры. Среди них — два участка, принадлежащих ОсОО «Бетонный завод «Вектор». Напомним, завод «Вектор» принадлежит семье экс-вице-мэра Ильи Штокмана, который вместе с братом являются фигурантами уголовного дела по взяточничеству.

Также изымаются несколько участков в Кстове — на улицах Столбищенской, Калинина и Коминтерна, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. В список попали и земли в деревне Крутая, где размещены автозаправочные станции.

Правообладателям выплатят возмещение за изымаемое имущество. Размер компенсации определят в соответствии с федеральным законодательством об оценочной деятельности. После этого с собственниками проведут переговоры и подготовят соглашения об изъятии.

Если владельцы откажутся подписывать документы, вопрос может быть решен в судебном порядке. Выплаты будут производиться за счет средств областного бюджета. Распоряжение действует в течение трех лет.

Напомним, проект Восточного обхода включает три очереди строительства. Первая предусматривает модернизацию существующей дороги в районе Никульского, реконструкцию участка вдоль набережной Гребного канала и строительство нового отрезка с двухуровневой развязкой над трассой «Нижний Новгород — Кстово».

Вторая очередь предполагает строительство моста через Волгу, третья — создание северо-восточного обхода Бора. Общая стоимость проекта превышает 200 млрд рублей, планируется заключение двух концессионных соглашений.

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Теги:
Восточный обход Дороги Строительство
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