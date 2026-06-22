270 км дорог к медучреждениям обновят в Нижегородской области по нацпроекту Экономика

В 2026 году в Нижегородской области отремонтируют около 270 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Ожидается, что обновление трасс сделает более комфортными и безопасными поездки в больницы, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты для тысяч жителей и бригад скорой помощи.

В программу вошли 46 участков, расположенных в 24 муниципальных округах и районах. В частности, ремонт затронет маршруты к районным больницам в Богородске, Гагине, Ковернине, Сосновском и Шахунье. Работы также проведут на дорогах к Сухобезводненской участковой больнице и противотуберкулезному диспансеру в Семеновском округе, Вильской больнице Выксунской ЦРБ и больнице в поселке Октябрьский Борского округа, к поликлинике Сокольской ЦРБ, а также к Ближнеборисовской, Новоликеевской и Прокошевской амбулаториям Кстовского района. Кроме того, обновят подъезды к Андреевскому ФАПу в Чкаловске и к Суроватихинской участковой больнице в Дальнеконстантиновском округе.

На всех участках предусмотрены замена дорожного покрытия, укрепление обочин, установка новых знаков и нанесение разметки. Во время ремонта будет вводиться временное ограничение движения, при этом проезд спецтранспорта — машин скорой помощи и пожарных — обеспечат в приоритетном порядке.

Как отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, ремонт таких дорог напрямую связан с заботой о здоровье и безопасности жителей. По его словам, в план целенаправленно включили 46 участков, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли быстрее и удобнее добираться до медучреждений.

«Особое внимание уделяем срокам: к концу сентября все объекты будут сданы, и подъезд к медицинской помощи станет надежнее», — подчеркнул Александр Денисов.

Всего с 2019 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные и качественные дороги») в регионе отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс. Только в 2025 году в нормативное состояние приведен 761 км дорожной сети при плане 626 км.

Ранее сообщалось, что в 2026 году по нацпроекту в Нижегородской области отремонтируют 67 км дорог к детским лагерям и около 90 км — к мемориалам ВОВ.