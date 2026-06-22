ФАС и маркетплейсы пресекают спекулятивную перепродажу бензина Экономика

Фото: Александр Воложанин

Федеральная антимонопольная служба совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивной перепродажи топлива на фоне повышенного спроса.

Так, сервис «Авито» временно скрыл объявления о продаже топлива до корректировки правил размещения в данной категории. На маркетплейсах Ozon и Wildberries реализация автомобильного топлива запрещена. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации, до их появления на витрине.

В ведомстве напомнили, что на постоянной основе анализируют экономическую обоснованность составляющих стоимости нефтепродуктов, включая транспортировку, хранение и сбыт. При выявлении нарушений служба принимает меры реагирования.

Кроме того, на оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам возможного сговора на торгах. По их итогам возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех компаний.

ФАС установила факты, свидетельствующие о координации действий организаций при заключении сделок на биржевых торгах. По данным службы, антиконкурентное соглашение было направлено на получение дохода в особо крупном размере за счет регулярной перепродажи бензина и дизельного топлива по завышенным ценам.

Отдельные поручения направлены территориальным органам ФАС. Им предписано усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива для аграриев, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций.

Также служба направила запросы в адрес «ТД «Нефтьмагистраль» и сети АЗС «Трасса». Компании должны до 26 июня предоставить информацию о средневзвешенных ценах на бензин и дизельное топливо, а также об объемах их реализации на автозаправочных станциях.

Ранее нижегородцам объяснили, почему цена на один и тот же бензин различается на АЗС.