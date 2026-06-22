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В ВТБ рассказали о замене зарубежных банкоматов на отечественные

22 июня 2026 12:22 Экономика
В ВТБ рассказали о замене зарубежных банкоматов на отечественные

Фото: пресс-служба ВТБ

Как уточнили в пресс-службе российского банка, на смену устаревшим моделям приходят современные банкоматы российского производства, которые постепенно пополняют парк банка, замещая зарубежные решения.

Сообщается, что ВТБ увеличил число банкоматов до 20 тысяч, объединив устройства банка с сетью Почта Банка и нарастив собственный парк. Более 2,5 тыс. из них установлены в отделениях Почты России. С начала года банкоматы появились в 175 населенных пунктах, которые ранее не входили в географию присутствия. Охвачены все 89 регионов России — от Балтийска в Калининградской области до Анадыря на Чукотке.

«За счет расширения бизнеса мы наращиваем географию присутствия наших банкоматов, которые востребованы не только нашими клиентами, но и держателями карт других банков. С начала года оборот по сторонним картам увеличился на 39%. Сегодня мы активно работаем над размещением банкоматов в удобных локациях, обновляем их дизайн, а также расширяем функционал — от открытия вкладов до переводов пенсий. Переход на российские решения укрепляет технологическую базу и позволяет повышать уровень сервиса», — прокомментировала вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Екатерина Щедрина.

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Теги:
ВТБ
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