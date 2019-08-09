Группа "Открытие" увеличила прибыль в 19 раз Бизнес

В I полугодии 2019 года группа "Открытие" увеличила прибыль в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - с 1,8 млрд рублей до 33,4 млрд рублей. Это следует из данных промежуточной консолидированной отчетности группы по МСФО, содержащей отчет компании АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" о результатах обзорной проверки.

Основные результаты Группы

По итогам 1 полугодия 2019 года банковская группа "Открытие" получила чистую прибыль в размере 33,4 млрд рублей, что существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года (1,8 млрд рублей).

"Прибыль группы "Открытие" по итогам первого полугодия оказалась выше ориентиров на весь 2019 год. Мы завершили процесс консолидации всех бизнесов и вышли на прибыльность в каждом из основных сегментов нашей деятельности - банковском, страховом и пенсионном. Банк "Открытие" - флагманский актив группы - успешно завершил процедуру санации. Теперь мы имеем динамично развивающийся универсальный банк, успешно работающий как с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами. "Росгосстрах" сохраняет лидирующие позиции на страховом рынке, группа "Открытие" остается одним из главных игроков на пенсионном рынке, активно развивается наш брокерский бизнес. Хорошие финансовые показатели по итогам 1 полугодия 2019 года создают все предпосылки для достижения амбициозных целей, стоящих перед Группой в ближайшие два года", - пояснил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Рентабельность капитала (ROE) по итогам первого полугодия 2019 года составила 16,9%.

Результаты группы "Открытие" в 1 полугодии 2019 года обусловлены успешной интеграцией группы компаний БИНБАНКа, реализацией новых инициатив, направленных на рост бизнеса и улучшение его эффективности.

2 июля 2019 года Советом директоров Банка России принято решение о завершении санации банка "Открытие".

Общий норматив достаточности капитала Группы (Базель) составил 14,7% по состоянию на 30 июня 2019 года (по сравнению с 12,3% на конец 2018 года). Регулятивный капитал Группы составил 338,5 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2019 года (248,4 млрд рублей на 31 декабря 2018 года).

Операционный доход Группы (без учета обесценения активов) по итогам 1 полугодия 2019 года составил 72,8 млрд рублей, что на 45,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (49,9 млрд рублей). Рост операционного дохода Группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, увеличением объемов комиссионного и торгового доходов.

Основными источниками дохода Группы в 1 полугодии 2019 года стали чистый процентный доход, чистый торговый доход и чистый комиссионный доход, которые составили 42,3%, 17,0% и 15,7% от операционного дохода соответственно.

Чистый процентный доход Группы по итогам 1 полугодия 2019 года составил 30,8 млрд рублей.

Чистая процентная маржа (NIM) банка "Открытие" составила 3,2% по итогам 1 полугодия 2019 года (3,7% по итогам 2018 года). На динамику маржи оказал влияние рост стоимости фондирования, обусловленный увеличением доли срочных средств физических лиц в структуре клиентских привлечений с 45,5% на 30 июня 2018 года до 49,9% на 30 июня 2019 года. Доля банка "Открытие" в чистом процентном доходе Группы составила 79,4% по итогам 1 полугодия 2019 года.

По итогам 1 полугодия 2019 года Группа получила чистый торговый доход в сумме 12,4 млрд рублей (чистый торговый убыток составил -14,3 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2018 года). Основной объем чистого торгового дохода был получен Группой от операций с иностранной валютой и ценными бумагами.

Чистый комиссионный доход Группы по итогам 1 полугодия 2019 года составил 11,4 млрд рублей, что на 60,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,1 млрд рублей). На динамику чистого комиссионного дохода в 1 полугодии 2019 года оказало влияние присоединение БИНБАНКа, принимая во внимание значительный рост клиентской базы Группы. Увеличение комиссионного дохода также является следствием синергии в развитии бизнеса компаний Группы. Основной объем чистого комиссионного дохода был получен Группой от расчетно-кассовых операций (6,8 млрд рублей), брокерских операций (1,3 млрд рублей) и операций с иностранной валютой (1,1 млрд рублей). Чистая комиссионная маржа банка "Открытие" (NCM) составила 1,9% по итогам 1 полугодия 2019 года (1,3% за 2018 год).

Операционный результат по страховой деятельности по итогам 1 полугодия 2019 года составил 5,8 млрд рублей (6,0 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). Основным драйвером роста бизнеса стала интеграция деятельности СК "Росгосстрах" с банковской группой "Открытие", что обеспечило значительный рост страховой премии по договорам личного страхования и страхования жизни. Доля моторного страхования в портфеле СК "Росгосстрах" сократилась на 13%, что при доле компании на рынке ОСАГО в пределах 12% позволяет контролировать убыточность данного вида страхования на приемлемом уровне.

Операционный результат по пенсионной деятельности по итогам 1 полугодия 2019 года составил 7,6 млрд рублей (10,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). Основными факторами изменения операционного результата по пенсионной деятельности в 1 полугодии 2019 года стали значительный рост инвестиционного дохода пенсионного фонда и, как следствие, увеличение размера пенсионных обязательств в результате начисления инвестиционного дохода.

Административно-хозяйственные расходы Группы по итогам 1 полугодия 2019 года увеличились на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 46,0 млрд рублей. Расходы на оплату труда составили 59,3% от общих административно-хозяйственных расходов Группы. Повышение эффективности является одним из основных стратегических направлений работы группы "Открытие". По итогам 1 полугодия 2019 года отношение затрат к доходам (CIR) составило 63,2% (67,5% за аналогичный период прошлого года).

Ключевые балансовые статьи

Совокупные активы банковской группы "Открытие" по итогам 1 полугодия 2019 года увеличились на 21,6% до 2 674,6 млрд рублей в основном за счет присоединения БИНБАНКа и роста кредитного портфеля.

По состоянию на 30 июня 2019 года доля банковского бизнеса Группы в совокупных активах составила 72,5%, или 1 940,2 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 21,8%, или 581,9 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5,7%, или 152,5 млрд рублей.

В структуре активов по состоянию на 30 июня 2019 года инвестиции в ценные бумаги составили 38,1%, или 1 017,8 млрд рублей, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов в сумме 553,7 млрд рублей. Ссуды, предоставленные клиентам, за вычетом резервов составили 31,2% от активов Группы, или 834,2 млрд рублей. Ссуды, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям, составили 10,1% от активов Группы, или 269,3 млрд рублей.

Кредитный портфель Группы по итогам 1 полугодия 2019 года увеличился на 47,2%, или на 310,3 млрд рублей, до 967,6 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц в 1 полугодии 2019 года вырос на 42,9%, или на 217,8 млрд рублей, до 725,7 млрд рублей. Розничный кредитный портфель в 1 полугодии 2019 года увеличился на 61,9%, или на 92,5 млрд рублей, до 241,9 млрд рублей. Основными драйверами роста кредитного портфеля физических лиц стали потребительское кредитование, доля которого составила 42,9% и ипотека с долей 48,4% от розничного портфеля Группы.

Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля составило 14,0% по состоянию на 30 июня 2019 года (21,0% на 31 декабря 2018 года). Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составила 7,3% по состоянию на 30 июня 2019 года (9,6% на 31 декабря 2018 года), при этом показатель покрытия резервами просроченной задолженности составил 188,2% на 30 июня 2019 года (212,1% на 31 декабря 2018 года).

Средства клиентов являются основным источником фондирования для Группы с долей 62,2% от обязательств Группы, или 1 387,4 млрд рублей, по итогам 1 полугодия 2019 года, увеличившись на 62,4% в основном за счет роста объемов привлечения от физических лиц в связи с интеграцией БИНБАНКа. Средства физических лиц составляют 65,0% от общего объема средств клиентов, или 902,0 млрд рублей, по состоянию на 30 июня 2019 года (рост на 71,3% по итогам 1 полугодия 2019 года). На долю юридических лиц приходится 35,0%, или 485,4 млрд рублей, на 30 июня 2019 года (рост на 48,1% по итогам 1 полугодия 2019 года). В структуре средств клиентов на срочные депозиты приходится 71,5% от общего объема средств клиентов, 28,5% – доля текущих счетов клиентов.

Консолидированная финансовая отчетность на 30 июня 2019 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru