Экономисты предупредили о возможном росте цен на продукты вслед за топливом Экономика

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Экономисты обеспокоены ростом цен на топливо, так как это может стать началом новой волны инфляции. По словам кандидата экономических наук Алёны Габудиной, если государство не вмешается в процесс ценообразования, это может привести к значительному подорожанию товаров.

Эксперт в интервью «МегаТюмени» объяснила, что топливо — это важный элемент себестоимости многих товаров. Рост цен на бензин, дизель и газ может повлиять на стоимость продуктов питания, одежды, бытовой техники и других товаров. Это связано с тем, что топливо используется на всех этапах производства и транспортировки товаров.

«Сейчас лето, идет активная работа в сельском хозяйстве, техника потребляет дизельное топливо. Затем урожай нужно собрать, перевезти, переработать и доставить покупателям. В итоге рост расходов на каждом этапе постепенно закладывается в конечную цену товара», — говорит Габудина.

Экономист не исключает возможности дальнейшего роста цен на продукты, если ситуация с топливом ухудшится.

«Если цены на топливо продолжат расти такими темпами, это обязательно отразится на стоимости продуктов. Логистика дорожает, производство и перевозки тоже. Всё это в конечном итоге оплачивает покупатель», — отмечает она.

Особенно тревожит Габудину скорость изменений. «На одной из заправок, где я регулярно заправляюсь, стоимость топлива с начала июня выросла примерно на 21%. И это произошло менее чем за месяц. Для рынка это серьёзный скачок, который не может пройти бесследно для экономики», — подчёркивает эксперт.

При этом эксперт призывает не паниковать и не скупать продукты длительного хранения. Ажиотажный спрос может только усугубить ситуацию. «Мы уже проходили подобные ситуации раньше. Поэтому действовать нужно спокойно и разумно», — советует она.

Однако, вы планировали покупку дорогостоящих товаров, откладывать её не стоит, поскольку вероятность дальнейшего роста цен достаточно высокая, отмечает экономист.