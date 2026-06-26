Нижегородский зоопарк «Лимпопо» раскрыл пол малыша-трубкозуба — видео Экономика

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» выяснили пол малыша-трубкозуба, который появился на свет в начале мая. Детеныш оказался мальчиком.

Сразу после рождения специалисты не могли определить пол детеныша. Дело в том, что у трубкозубов практически отсутствуют внешние признаки, позволяющие сделать это в первые недели жизни.

Чтобы необычно сообщить эту новость, сотрудники зоопарка устроили для малыша своеобразное гендер-пати. Ему предложили два лакомства — банан и яблоко. Трубкозуб выбрал банан, в которое было воткнуто синее сердечко, тем самым раскрыв свою «тайну».

За время, прошедшее после рождения, малыш заметно подрос. Он уже успел выйти на свою первую прогулку, попробовать кашу и обзавестись плюшевым другом.

Напомним, в прошлом году в «Лимпопо» также родился трубкозуб. Тогда на свет появилась девочка по имени Хиба. Она стала вторым трубкозубом, рожденным в неволе в России. Имя для нее выбирали жители в ходе голосования, а после того как Хиба подросла, ее перевезли в Бахчисарайский парк миниатюр в Крыму.

Не исключено, что имя для новорожденного мальчика также выберут с помощью народного голосования.

Ранее сообщалось, что спасенный сотрудниками зоопарка белоплечий орлан может остаться жить в «Лимпопо».