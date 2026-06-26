Нижегородская область оценила потенциал территорий у М-12 в 156 млрд рублей Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области оценивает инвестиционный потенциал территорий региона, расположенных в орбите трассы М-12, примерно в 156 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов на XIV Петербургском международном юридическом форуме (18+).

Он отметил, что вовлечение территорий в инвестиционный оборот строится на принципах экономической целесообразности с учетом существующей инфраструктуры и перспектив ее развития.

Сергей Морозов отметил, что практика проектов комплексного развития территорий показывает: максимальная капитализация достигается именно при реализации инвестпроектов. В пример он привел развитие южной части Нижегородской агломерации

Так, при передаче участков в районе Ольгино и Новинок в аренду под 3% от кадастровой стоимости бюджет получил бы около 88 млн рублей за десять лет. Однако применение механизма КРТ предполагает выплаты инвестора оператору на уровне около 3,5 млрд рублей — почти в 40 раз больше. Такой результат обеспечен выстроенной финансовой моделью с балансом обязательств сторон.

«Мы формируем комфортный инвестиционный климат за счет гибкой финансово-юридической модели мастер-плана и создаем качественную инфраструктуру для жизни. Государственные вложения в инфраструктуру через бюджетные кредиты и облигации показывают высокую эффективность», — подчеркнул Морозов.

Он отметил, что в проектах КРТ в Ольгино и Новинках каждый рубль государственных средств привлекает 11 рублей внебюджетных инвестиций и обеспечивает 4 рубля налоговых поступлений до 2040 года. По словам Морозова, это позволит полностью вернуть казначейские кредиты, а также создать социальную инфраструктуру за счет частных инвестиций.

Основным препятствием для развития территорий замгубернатора назвал инфраструктурные ограничения. После открытия трассы М-12 инвестиционный потенциал прилегающих территорий оценивается в 156 млрд рублей, что создаст новые рабочие места и даст импульс жилищному строительству.

Дополнительное развитие, по его словам, обеспечит Восточный обход Нижнего Новгорода. Он улучшит транспортное сообщение с Кировской областью и Республикой Марий Эл, выведет транзитный транспорт из города и простимулирует развитие прилегающих территорий.

В зоне будущей магистрали уже запланированы 23 жилых проекта и около 17 проектов предприятий с инвестициями свыше 200 млрд рублей. Также обход должен способствовать развитию туризма в районе Гребного канала.

Напомним, проект Восточного обхода разделен на три этапа. Первый включает обновление существующей дороги в районе Никульского, реконструкцию участка вдоль набережной Гребного канала, а также строительство нового отрезка с двухуровневой развязкой над трассой «Нижний Новгород — Кстово».

В рамках второго этапа предусмотрено возведение моста через Волгу. Третий этап предполагает строительство северо-восточного обхода Бора.

Совокупная стоимость проекта оценивается более чем в 200 млрд рублей. Сообщалось, что для его реализации планируется заключить два концессионных соглашения.